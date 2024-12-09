В пояснительном письме к законопроекту об устойчивой к изменению климата экономике, подготовленном Министерством климата, указано, что прекращение деятельности сланцевого сектора может поставить по меньшей мере 8000 жителей Ида-Вирумаа под прямой риск бедности.
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Прогноз министерства: закрытие сланцевого сектора поставит на грань бедности 8000 человек
Согласно пояснительному письму, переход в сланцевом секторе будет проходить поэтапно, поэтому влияние на население и занятость будет постепенным. Однако по окончании деятельности сланцевого сектора в качестве работодателя в Ида-Вирумаа не менее 8000 человек, включая членов семей работников сектора, могут оказаться под прямым риском бедности.