Сколько витков конфронтации между Западом и Россией поместится в оставшиеся полтора месяца до инаугурации Трампа. Третья мировая уже здесь, или еще нет. И насколько оправданы страхи тех, кто опасается вторжения ВС РФ в страны Балтии. Об этом Rus.Postimees поговорил с политологом Екатериной Шульман .

Этот разговор состоялся неделю назад. В конце минувшей недели в нем были учтены новости прошедших будней, но еще не было известно о стремительном бегстве из Сирии диктатора Асада и непонятном далее статусе российских военных в этой стране, где много лет идет гражданская война.