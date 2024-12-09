Полиция просит помощи в установлении обстоятельств падения в автобусе пожилой пассажирки

Автобус пярнуского городского маршрута номер 10, следовавший в направлении района Вана-Пярну, так резко начал движение по улице Яннсени, что в результате ехавшая в автобусе пожилая женщина упала. Сначала казалось, что упавшая не получила серьезных травм, однако позднее стало ясно, что здоровью пострадавшей нанесен серьезный вред.