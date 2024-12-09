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Полиция просит помощи в установлении обстоятельств падения в автобусе пожилой пассажирки

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Полиция просит помощи у свидетелей дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного в Пярну 3 ноября около 15.45.

Автобус пярнуского городского маршрута номер 10, следовавший в направлении района Вана-Пярну, так резко начал движение по улице Яннсени, что в результате ехавшая в автобусе пожилая женщина упала. Сначала казалось, что упавшая не получила серьезных травм, однако позднее стало ясно, что здоровью пострадавшей нанесен серьезный вред.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем происшествия или помогал упавшей в автобусе пассажирке, позвонить в полицию по телефону 444 66 46, или же написать по адресу berit.terras@politsei.ee.

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