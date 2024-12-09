Приложение с сегодняшнего дня доступно как для устройств на базе Android, так и для «яблочных» гаджетов. После скачивания войти в приложение можно тремя способами: с помощью Mobile-ID, Smart-ID и EU eID. Последнее - цифровая аутентификация иностранцев-граждан Евросоюза.

После приложение предлагает два варианта дальнейшей аутентификации - использовать придуманный самим пользователем шестизначный пин-код или пропустить эту опцию, но тогда каждый раз придется входить в приложение вышеуказанными способами. А делать это, возможно, придется не один раз: через довольно короткое время приложение вновь требует «показать документы», то есть идентифицироваться. Еще одна деталь: приложение из соображений безопасности не дает делать скриншоты своих страниц.