Сегодня дан официальный старт работе государственного приложения eesti.ee. Rus.Postimees уже успел изучить его возможности, плюсы и минусы.
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Эстонское мобильное госприложение: уже можно скачать, но не на русском (1)
Приложение с сегодняшнего дня доступно как для устройств на базе Android, так и для «яблочных» гаджетов. После скачивания войти в приложение можно тремя способами: с помощью Mobile-ID, Smart-ID и EU eID. Последнее - цифровая аутентификация иностранцев-граждан Евросоюза.