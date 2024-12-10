Скидки с подвохом? Акции в эстонском интернет-магазине вызвали вопросы

Елена прислала в редакцию Rus.Postimees два скриншота. На первом, который был сделан еще до Черной пятницы, pоликовые коньки на сайте Kaup24 стоят 52 евро по обычной цене. На втором, который был сделан в Черную пятницу, те же самые роликовые коньки стоят также 52 евро, но эта цена со скидкой, а полная цена - 65 евро. Через несколько дней обычная цена этих роликовых коньков на сайте Kaup24 вновь стала 52 евро.