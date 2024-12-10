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Скидки с подвохом? Акции в эстонском интернет-магазине вызвали вопросы

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Скидки. Фото иллюстративное.
Скидки. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Черная пятница или другие дни акций - долгожданное для многих событие, когда можно купить нужные вещи по приятным ценам. Однако у пользователей интернет-магазина Kaup24 вызвали вопросы скидки на некоторые товары.

Елена прислала в редакцию Rus.Postimees два скриншота. На первом, который был сделан еще до Черной пятницы, pоликовые коньки на сайте Kaup24 стоят 52 евро по обычной цене. На втором, который был сделан в Черную пятницу, те же самые роликовые коньки стоят также 52 евро, но эта цена со скидкой, а полная цена - 65 евро. Через несколько дней обычная цена этих роликовых коньков на сайте Kaup24 вновь стала 52 евро.

До Черной пятницы и на данный момент на сайте Kaup24 ролики продаются по обычной цене в 52 евро. Второй скриншот был сделан в Черную пятницу.
До Черной пятницы и на данный момент на сайте Kaup24 ролики продаются по обычной цене в 52 евро. Второй скриншот был сделан в Черную пятницу. Фото: Скриншоты читательницы
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