Черная пятница или другие дни акций - долгожданное для многих событие, когда можно купить нужные вещи по приятным ценам. Однако у пользователей интернет-магазина Kaup24 вызвали вопросы скидки на некоторые товары.
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Скидки с подвохом? Акции в эстонском интернет-магазине вызвали вопросы
Елена прислала в редакцию Rus.Postimees два скриншота. На первом, который был сделан еще до Черной пятницы, pоликовые коньки на сайте Kaup24 стоят 52 евро по обычной цене. На втором, который был сделан в Черную пятницу, те же самые роликовые коньки стоят также 52 евро, но эта цена со скидкой, а полная цена - 65 евро. Через несколько дней обычная цена этих роликовых коньков на сайте Kaup24 вновь стала 52 евро.