Территория возле Эхтеской гуманитарной гимназии преобразилась

«На улице Эхте построены широкие тротуары, чтобы ученики могли спокойно ходить в школу. Напоминаю, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка у Таллинна как исполнительной власти есть обязательство ставить интересы детей в приоритет, и именно это мы и делаем», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства летом 2024 года компания Tallinna Teede AS начала реконструкцию подъездной дороги к Эхтеской гуманитарной гимназии. В ходе строительных работ были обновлены конструкция проезжей части и подземные коммуникации, установлено новое уличное освещение, а также проведена обрезка деревьев, растущих в зоне строительства. Построены новые тротуары и парковочные места. Благодаря выполненным работам городское пространство стало безопаснее и удобнее.

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Кюлли Таммур, целью работ было сделать этот участок дороги безопасным и удобным для всех участников дорожного движения. «Теперь это пространство лучше спланировано, и путь детей в школу станет безопаснее», - отметила Таммур.

Вдоль улицы высажено 23 куста золотистой смородины, 119 гераней, 77 колосковых мискантусов и 97 японских спирей, благодаря чему территория будет более зеленой и приятной.

Проект уличного пространства составила компания T-Model OÜ, строительные работы выполнила компания Tallinna Teede AS. Договорная стоимость строительных работ составила 479 000 евро, большая часть которых была профинансирована за счет города Таллинна, а 48 000 евро предоставил софинансирующий партнер Tallinna Vesi AS.