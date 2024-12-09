Улица Лаагна-теэ остается важнейшей магистралью, связывающей Ласнамяэ с центром столицы, однако ее часто критикуют и за не слишком привлекательный вид, и за многие неудобства. Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко пишет о запланированных мерах, которые помогут стать Лаагна-теэ современным, безопасным и комфортным пространством.
СТАРЕЙШИНА ЛАСНАМЯЭ ⟩ Недалекое будущее Лаагна-теэ: доступность, комфорт, большая зеленая зона
Лаагна теэ - одна из самых популярных дорог в Таллинне, которой пользуется не только подавляющее большинство жителей Ласнамяэ, едущих на автомобиле или общественном транспорте, но и автовладельцы и пассажиры со всей Эстонии, для которых эта магистраль означает прежде всего удобный выезд из города.
Сама дорога при этом остается неизменной уже много лет, поэтому построенная из плитняка Лаагна-теэ местами выглядит достаточно мрачно, и возникает вопрос, соответствует ли она сегодняшним ожиданиям по удобству использования и качеству городского пространства.
В последующие годы город инвестирует миллионы евро в то, чтобы сделать Лаагна-теэ более современным, безопасным и комфортным городским пространством.
Важнейшим и самым визуально заметным станет проект по улучшению доступности автобусных остановок. Это значит, что в будущем все четыре пешеходных моста, Палласти, Паэ, Линдакиви и Саарепийга, должны иметь безопасный пандус и лифт, чтобы каждый, включая человека в инвалидном кресле, родителя с коляской и даже просто пожилого человека, мог в безопасности добраться до остановки и обратно.
Сегодня уже составлены условия на проектирование всех четырех мостов, и в последующие годы город будет шаг за шагом улучшать доступность остановок. Надеемся, что работы над первым мостом мы сможем начать уже в следующем году, ведь в бюджете города Таллинна на 2025 год предусмотрены средства для реализации этого плана.
Второй важный момент, над которым город сейчас активно работает - это необходимость сделать общественный транспорт более экологичным. Электрифицированные автобусы, на которые постепенно переходит город, будут курсировать в будущем и по Ласнамяэ, а это, в свою очередь, означает, что у нас должна быть инфраструктура для их обслуживания.
В будущем на главной магистрали района можно будет увидеть современные и экологически чистые автобусы, а также новые высокотехнологичные остановки для их зарядки, что, в свою очередь, изменит всю Лаагна-теэ.
В-третьих, важно подумать о том, как превратить часть Лаагна-теэ рядом с микрорайоном Мустакиви в более современное и комфортное городское пространство. Сегодня обе стороны Лаагна-теэ в этом районе соединяет тоннель. В результате голосования по народному бюджету в 2022 году нам удалось немного освежить его облик, но если мы хотим предложить жителям действительно удобное решение, то всю территорию необходимо рассматривать как единое целое. Особенно учитывая, что это самое активно используемое место во всем районе.
Прежде всего, от остановок в обоих направлениях до тоннеля должно быть удобно добираться. Сам тоннель в долгосрочной перспективе нуждается в серьезной реконструкции, поскольку сооружение, построенное в советское время, к сожалению, медленно, но изнашивается.
Проведенные ремонтные работы действительно продлили срок службы существующего тоннеля, но не на десятки лет. В дополнение ко всему, входы в тоннель могли бы быть более визуально привлекательными.
Есть еще одна проблема, которая требует решения. Хотя сейчас между плитняком и асфальтом на Лаагна-теэ есть некоторое количество зеленых островков, она все равно остается относительно серой зоной. В следующем году в городе стартует проект «Дерево каждому ребенку» в рамках которого в городе посадят тысячи новых деревьев. Почему бы не воспользоваться этой возможностью и не сделать Лаагна-теэ более зеленой?
Зеленая зона между дорогами практически лишена подземных коммуникаций, поэтому там можно было бы посадить деревья. Значимость озеленения городской среды выражается главным образом в двух аспектах: во-первых, растения делают среду обитания человека более здоровой, во-вторых, они повышают эстетическую ценность территории.
Деревья на Лаагна-теэ не только оживили бы пространство между проезжими частями, но и определенно повлияли бы на качество воздуха, что особенно важно в месте, где ежедневно движутся тысячи автомобилей и автобусов.