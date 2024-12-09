СТАРЕЙШИНА ЛАСНАМЯЭ Недалекое будущее Лаагна-теэ: доступность, комфорт, большая зеленая зона

В будущем на главной магистрали района можно будет увидеть современные и экологически чистые автобусы, а также новые высокотехнологичные остановки для их зарядки, что, в свою очередь, изменит всю Лаагна-теэ.

В-третьих, важно подумать о том, как превратить часть Лаагна-теэ рядом с микрорайоном Мустакиви в более современное и комфортное городское пространство. Сегодня обе стороны Лаагна-теэ в этом районе соединяет тоннель. В результате голосования по народному бюджету в 2022 году нам удалось немного освежить его облик, но если мы хотим предложить жителям действительно удобное решение, то всю территорию необходимо рассматривать как единое целое. Особенно учитывая, что это самое активно используемое место во всем районе.

Прежде всего, от остановок в обоих направлениях до тоннеля должно быть удобно добираться. Сам тоннель в долгосрочной перспективе нуждается в серьезной реконструкции, поскольку сооружение, построенное в советское время, к сожалению, медленно, но изнашивается.

Проведенные ремонтные работы действительно продлили срок службы существующего тоннеля, но не на десятки лет. В дополнение ко всему, входы в тоннель могли бы быть более визуально привлекательными.

Есть еще одна проблема, которая требует решения. Хотя сейчас между плитняком и асфальтом на Лаагна-теэ есть некоторое количество зеленых островков, она все равно остается относительно серой зоной. В следующем году в городе стартует проект «Дерево каждому ребенку» в рамках которого в городе посадят тысячи новых деревьев. Почему бы не воспользоваться этой возможностью и не сделать Лаагна-теэ более зеленой?

Зеленая зона между дорогами практически лишена подземных коммуникаций, поэтому там можно было бы посадить деревья. Значимость озеленения городской среды выражается главным образом в двух аспектах: во-первых, растения делают среду обитания человека более здоровой, во-вторых, они повышают эстетическую ценность территории.

Деревья на Лаагна-теэ не только оживили бы пространство между проезжими частями, но и определенно повлияли бы на качество воздуха, что особенно важно в месте, где ежедневно движутся тысячи автомобилей и автобусов.