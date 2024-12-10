После более чем двух лет войны, которая опустошила Украину, европейские государства начинают занимать более четкую позицию в отношении своей готовности использовать замороженные российские активы для финансирования военных действий Украины и помощи в процессе восстановления.

Однако, конечно, есть гораздо большая ценность в активах, которые еще предстоит использовать, а также более твердая позиция, которую следует занять в отношении законности использования таких средств в том виде, в котором нуждается Украина. Важно разобраться в трудностях, с которыми может столкнуться Европа, если она более полно возьмет на себя обязательство конфисковать эти российские активы в интересах Украины.

Юридический аргумент

Конечно, существует ряд юридических аргументов, которые могут быть приведены в этой дискуссии, как в противодействие, так и в его поддержку. Это требует большого количества объяснений. Тем не менее, необходимо кратко остановиться на некоторых ключевых моментах.

Во-первых, конфискация активов страны, с которой вы воюете, не является беспрецедентной.

Недавно было отмечено, что США сделали это с иракскими активами, когда эти две страны вступили в войну в начале 2000-х годов. Таким образом, если у Украины есть юридический прецедент для этого, то у Европы нет такого внятного аргумента, так как они не воюют с Россией официально, а главное - юридически.