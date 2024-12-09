Лучший в мире баскетболист набрал за день 104 очка: мяч просто влетает в корзину

В субботу и воскресенье 29-летний серб в течение примерно 24 часов дважды принимал участие в матчах. «Вашингтон Уизардс» и «Атланта Хоукс» потерпели поражение. Однако статистика Йокича бросается в глаза даже больше, чем результаты. За один день он набрал 104 очка (56 и 48), сделал 30 подборов (16 и 14) и 16 передач (8 и 8).

Ранее в двух матчах подряд только два игрока набирали не менее 45 очков, 10 подборов и 5 передач. В 1960-е (!) ими были Элджин Бэйлор (1961) и Уилт Чемберлен (1963).

После мощных выступлений Йокич оставался привычно сдержанным. «Может быть, я просто играю более агрессивно, - объяснил он. - Мяч находит меня и большую часть времени просто попадает в корзину. Сегодня был один из таких вечеров».

There's consistency... there's dominance... and then there's the Joker.



🤯 56, 16 and 8 last night

🤯 48, 14 and 8 tonight



Nikola Jokić is consistently dominant. pic.twitter.com/b3XZGnS2fZ — NBA (@NBA) December 9, 2024

В обеих партиях процент попаданий приближался к 60. Всего после двух игр он набрал 20 очков со штрафных. По итогам сезона средние показатели составляют 37,7 минуты, 31,4 очка, 13,6 подборов и 10,3 передачи.

Учитывая, что дела у команды также неплохи - 12 из 22 игр выиграно, - Йокич уверенно идет ко второму подряд, а всего четвертому титулу MVP основного турнира. В прошлом году он также был назван самым ценным игроком финала.