Паром Tõll на неделю отправится в док на ремонт

Ремонту подлежат системы охлаждения главных двигателей парома, информирует судоходная компания TS Laevad.

Как рассказывает руководитель отдела судоходства TS Laevad Гульдар Кивро, время ремонтных работ было выбрано тщательно с учетом пассажиропотока, и, согласно текущему графику, Tõll вернется на линию к Рождеству.

«Некоторые системы требуют дополнительного внимания – такое случается. На смену парому Tõll придет паром Regula, и обслуживание линии в любом случае останется на высоте», - обещает Кивро.

Tõll - паром, принадлежащий TS Laevad, дочерней компании Tallina Sadama, который курсирует по маршруту Виртсу-Куйвасту.

TS Laevad OÜ в сотрудничестве с эстонским государством организует паромное сообщение между материком и крупными островами (Муху, Сааре и Хийумаа) на паромных линиях Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа.