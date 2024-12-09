Курсирующий по маршруту Виртсу-Куйвасту паром Tõll до 16 декабря встанет в док на Балтийском судоремонтном заводе в Таллинне.
Паром Tõll на неделю отправится в док на ремонт
Ремонту подлежат системы охлаждения главных двигателей парома, информирует судоходная компания TS Laevad.
Как рассказывает руководитель отдела судоходства TS Laevad Гульдар Кивро, время ремонтных работ было выбрано тщательно с учетом пассажиропотока, и, согласно текущему графику, Tõll вернется на линию к Рождеству.
«Некоторые системы требуют дополнительного внимания – такое случается. На смену парому Tõll придет паром Regula, и обслуживание линии в любом случае останется на высоте», - обещает Кивро.
Tõll - паром, принадлежащий TS Laevad, дочерней компании Tallina Sadama, который курсирует по маршруту Виртсу-Куйвасту.
TS Laevad OÜ в сотрудничестве с эстонским государством организует паромное сообщение между материком и крупными островами (Муху, Сааре и Хийумаа) на паромных линиях Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа.