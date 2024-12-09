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Волость открыла вакансию проводника для направляющихся в садик детей

Перевод: Павел Соболев
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В сельской местности для многих детей средством перемещения в садик является уездный автобус. Иллюстративное фото.
В сельской местности для многих детей средством перемещения в садик является уездный автобус. Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents

Волостная управа Раквере возьмет на работу проводника (сопровождающее лицо), задачей которого станет дважды в день сопровождать детей из детского сада при поездках в уездном автобусе между Раквере и Ласила.

Моника Яаниметс, советник волостной управы по вопросам образования и трудоустройства молодежи, рассказала, что сопровождающие на самом деле  уже используются b сейчас, и эта задача разделена между двумя людьми, но теперь принято решение нанять на работу постоянного сотрудника. «В настоящее время один воспитатель сопровождает детей в автобусе, идущем в Ласила утром, а вечером обратно в город детей сопровождает другой сотрудник детсада, - сказал он. - Однако теперь на эту должность понадобится новый человек. Если мы не сможем его найти, родителям придется самим отвозить детей в детский сад».

По словам Яаниметс, сопровождающий должен следить за тем, чтобы дети ехали в автобусе дети не подвергались опасности. «Он принимает ребенка от родителей на остановке, проверяет, чтобы в автобусе были пристегнуты ремни безопасности, а затем передает ребенка воспитателю детского сада, - пояснила Яаниметс. - Если такая деятельность взаимно согласована и скоординирована, то закон не нарушается и интересами ребенка не пренебрегают».

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