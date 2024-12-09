Волость открыла вакансию проводника для направляющихся в садик детей

Моника Яаниметс, советник волостной управы по вопросам образования и трудоустройства молодежи, рассказала, что сопровождающие на самом деле уже используются b сейчас, и эта задача разделена между двумя людьми, но теперь принято решение нанять на работу постоянного сотрудника. «В настоящее время один воспитатель сопровождает детей в автобусе, идущем в Ласила утром, а вечером обратно в город детей сопровождает другой сотрудник детсада, - сказал он. - Однако теперь на эту должность понадобится новый человек. Если мы не сможем его найти, родителям придется самим отвозить детей в детский сад».