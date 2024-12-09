Предприятия в недоумении: Таллинн убирает световую рекламу для повышения безопасности на дорогах

Инициатива, которая нарушает существующую десятилетиями практику, исходит от таллиннского Департамента транспорта. Примерно два года назад у чиновников появилось твердое убеждение, что световые рекламные щиты представляют серьезную опасность для дорожного движения. В своих доводах они опирались на исследование, заказанное в Таллиннском техническом университете, выводы которого во многом расходятся с мнением профессиональных специалистов в области дорожного движения. Кроме того, полиция до сих пор не видела проблем в такой рекламе.