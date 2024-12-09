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Предприятия в недоумении: Таллинн убирает световую рекламу для повышения безопасности на дорогах

Перевод: Анита Авакова
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Рекламные конструкции, многие годы украшавшие городской пейзаж, теперь стали бельмом на глазу для городских властей.
Рекламные конструкции, многие годы украшавшие городской пейзаж, теперь стали бельмом на глазу для городских властей. Фото: Megameedia Grupp

Световые рекламные щиты являются неотъемлемой частью крупных городов. Однако власти Таллинна планируют пойти в диаметрально противоположном направлении и очистить улицы от ярких рекламных щитов, установленных вдоль дорог.

Инициатива, которая нарушает существующую десятилетиями практику, исходит от таллиннского Департамента транспорта. Примерно два года назад у чиновников появилось твердое убеждение, что световые рекламные щиты представляют серьезную опасность для дорожного движения. В своих доводах они опирались на исследование, заказанное в Таллиннском техническом университете, выводы которого во многом расходятся с мнением профессиональных специалистов в области дорожного движения. Кроме того, полиция до сих пор не видела проблем в такой рекламе. 

В других городах проблем не возникает

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