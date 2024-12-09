Министр климата опять не пришла на заседание антикоррупционной комиссии

Глава специальной антикоррупционной комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт заявила, что поведение министра показывает ее отношение к вопросам, связанным с проверкой продаж RMK древесины по долгосрочным контрактам и запрещенной государственной помощи.

«На протяжении многих лет RMK продает древесный материал дешевле рыночной цены по долгосрочным контрактам, заключенным в рамках непрозрачной процедуры и в узком кругу. РМК заказал аудит за 24 000 евро, который, однако, проверяет только те контракты, срок действия которых уже истек и по которым трудно потребовать обратно какую-либо выделенную государством помощь. Теперь, когда необходимо ответить на эти вопросы, министр не хочет приходить на заседание специальной антикоррупционной комиссии. В то же время, Йоко Алендер приняла участие в заседании экономической комиссии непосредственно перед заседанием спецкомиссии», - сказала Коваленко-Кылварт.

По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, Йоко Алендер на информационном часе в Рийгикогу подтвердила, что если в результате проверки выяснится, что государственная помощь была запрещенной, то эти суммы можно будет взыскать с государства.

«Помимо того, что проверку закупок организовал сам РМК, а не Министерство климата или финансов, на сегодняшний день выяснилось, что на предмет государственной помощи проверяются только те контракты, срок действия которых истек, за что никто больше не может нести ответственность, и когда невозможно вернуть государственную помощь. Министр сказала неправду перед Рийгикогу», - заявила Коваленко-Кылварт.

Председатель специальной антикоррупционной комиссии добавила, что лес является одним из важнейших природных ресурсов Эстонии, которым согласно Закону о государственном имуществе необходимо управлять экономно и разумно.

«Однако в случае секретных долгосрочных контрактов переговоры проходили за закрытыми дверями, условия этих контрактов решались всего несколькими людьми. Как формировалась цена, до сих пор порой неясно, а соблюдение закона вызывает сомнения. В случае продажи по согласованной цене эта цена может быть ниже на величину до 30 процентов», - уточнила Коваленко-Кылварт.