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Видео Соревнование лиги чемпионов пришлось остановить из-за жуткой аварии олимпийской чемпионки

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Кейт Маршан.
Кейт Маршан. Фото: Mads Claus Rasmussen

Серьезная авария омрачила этап Лиги чемпионов по трековому велоспорту, проходивший в Лондоне.

Несчастье произошло в субботу на женской гонке. Местная спортсменка Кэти Маршан, завоевавшая командное золото на парижской Олимпиаде, и немка Алесса-Катриона Препстер вылетели на повороте с трассы через ограждение, и упали прямо на трибуну. Помимо двух спортсменок, пострадали еще четыре зрителя.

И если большинство пострадавших обошлось без серьезных травм, то у Маршан произошло наоборот. На рентгене обнаружились переломы предплечья и локтя, а также вывих двух пальцев.

«Кэти в хороших руках и получает наилучшее лечение. Желаем ей скорейшего выздоровления», - пишет Британский союз велосипедистов.

Из-за произошедшего соревнования были прерваны.

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