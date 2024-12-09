Видео Соревнование лиги чемпионов пришлось остановить из-за жуткой аварии олимпийской чемпионки

Несчастье произошло в субботу на женской гонке. Местная спортсменка Кэти Маршан, завоевавшая командное золото на парижской Олимпиаде, и немка Алесса-Катриона Препстер вылетели на повороте с трассы через ограждение, и упали прямо на трибуну. Помимо двух спортсменок, пострадали еще четыре зрителя.

Olympic champion Katy Marchant was involved in a horrific crash which caused the Track Champions League Day 5 on Saturday to be cancelled. Marchant was taken to hospital after suffering a fractured forearm when she smashed off the track and into the crowd at London’s Lee Valley… pic.twitter.com/jaNiZLNh7y — Phillip Martindale (@phillipm61) December 8, 2024

И если большинство пострадавших обошлось без серьезных травм, то у Маршан произошло наоборот. На рентгене обнаружились переломы предплечья и локтя, а также вывих двух пальцев.

«Кэти в хороших руках и получает наилучшее лечение. Желаем ей скорейшего выздоровления», - пишет Британский союз велосипедистов.

Из-за произошедшего соревнования были прерваны.