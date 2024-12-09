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Президент Эстонии одобрил два важных законопроекта

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Президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Sander Ilvest

Президент Алар Карис одобрил законопроекты об изменениях в государственном бюджете нынешнего года и снижении сборов за использование водных путей.

В понедельник президент Эстонии Карис одобрил законопроекты об изменениях в государственном бюджете нынешнего года и снижении сборов за использование водных путей.

Изменения, внесенные в Закон о государственном бюджете на 2024 год, связаны с распределением бюджетных средств между государственными структурами.

Дополнения, касающиеся Закона о безопасности мореплавания, призваны мотивировать грузоотправителей по возможности направлять свой грузопоток через порты Эстонии.

Льгота на сборы за использование водных путей в 2025 году составит 14 процентов, она будет действовать в отношении всех судов, заходящих в местные порты.

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