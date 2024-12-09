Президент Эстонии одобрил два важных законопроекта

В понедельник президент Эстонии Карис одобрил законопроекты об изменениях в государственном бюджете нынешнего года и снижении сборов за использование водных путей.

Изменения, внесенные в Закон о государственном бюджете на 2024 год, связаны с распределением бюджетных средств между государственными структурами.

Дополнения, касающиеся Закона о безопасности мореплавания, призваны мотивировать грузоотправителей по возможности направлять свой грузопоток через порты Эстонии.

Льгота на сборы за использование водных путей в 2025 году составит 14 процентов, она будет действовать в отношении всех судов, заходящих в местные порты.