Слишком мало говорится о вине мужчин в низкой рождаемости. Если мужчина к 25 годам не смог взять на себя ответственность и завести детей, то его следует сделать социально ответственным. Каждый бездетный мужчина в возрасте 25 лет и старше должен отдавать обществу 15 процентов своего дохода в качестве налога на бездетность, пишет экс-министр финансов Тынис Пальтс («Отечество»).
Я вообще-то не фанат повышения налогов, и цель налога на бездетность для мужчин не в наполнении государственного бюджета, хотя собранные деньги можно было бы использовать для выплаты семейных пособий, что стало бы увеличением инвестиций в рождаемость.
Но это также и больше соответствовало бы преамбуле конституции, чем налог на автомобили, который ограничивает передвижение и индивидуальность, или налог на прибыль предприятий, который наказывает более эффективных предпринимателей. Налог на бездетность - это в основном штраф для глупых и безответственных бездетных мужчин, который поможет призвать их к порядку и заставить задуматься о своем выборе.
Почему именно для мужчин?
Мужчину необходимо учить чувству ответственности. Гендерно-нейтральная система образования, похоже, неспособна вырастить из мальчиков мужчин. Быть мужчиной - это предполагает брать на себя ответственность. У молодых мужчин, похоже, вообще нет способности брать на себя ответственность, если посмотреть на рост числа бездетных, особенно среди молодого поколения. Выросло целое поколение парней, которые пытаются выглядеть мужественно, но внутри они все еще мальчишки.
Ярким примером этого является повсеместное продление детства до 20-30 лет. Кто-то сидит вечерами один дома и играет в компьютерные игры, кто-то бродит по миру с рюкзаком, пытаясь открыть себя и Азию. Если в обществе есть целая куча мужчин, которые даже в 30 лет не поняли, кто они такие, значит, что-то совсем прогнило.
Мужчинам нужна хорошая встряска. В армии учат, что если человек сошел с ума в окопах, его нужно лупить прикладом винтовки, чтобы вернуть в реальный мир. Налог на бездетность, взимаемый с мужчин с 25 лет, должен стать социальным выстрелом в лицо, который сможет наконец превратить мальчиков в мужчин, прерывая их детство и помогая быстрее найти свою социальную роль.
Фактически мужчины бесполезны для устойчивости национального государства в том случае, если у них нет потомства. Можно сказать на манер Мартина Хельме, что они являются социально вредным элементом. Но в отличие от Мартина Хельме, которого общественность отругала за его заявление, идея наказания мужчин, вероятно, оставляет большинство людей равнодушными.
И это делает план осуществимым. Притеснение мужчин гораздо более социально приемлемо, чем нападки на женщин. И это и правильно, если говорится, что женщинам полагается зарплата, а мужчинам - тумаки!
Даже самые ярые феминистки, вероятно, согласятся, что повышение налогов для мужчин - это хорошая идея. По их мнению, в обществе слишком много безнаказанной токсичной мужественности. Ответственность за то, чтобы стать отцом, или же истинная мужественность, пугает большинство мужчин. В итоге тогда бы стало меньше притворной мужественности.
Взимание дополнительного процента от заработка мужчин также поможет сократить столь зашельмованный феминистками разрыв в заработной плате. Кроме того, это же породит радость, если глупых мужчин наконец привлекут к ответственности. У мужчин, гуляющих по женщинам, пропадет стимул отрицать отцовство. Платить же придется в любом случае!
Почему 25 лет и 15 процентов?
Платить должны лица от 25 лет и старше, поскольку в этом возрасте мужчина уже должен работать и получать доход. Школы-университеты должны быть окончены. К этому времени и люди с более медленным развитием также могут пройти период полового созревания и самопознания. Одиссею продления детства можно совершить за пару семестров, будучи студентом по обмену в университете, и не обязательно для этого пять лет работать барменом в Юго-Восточной Азии.
15 процентов получается из простого расчета. Если средняя зарплата составляет около 2000 евро, а воспитание одного ребенка обходится в среднем в 600 евро в месяц, то 15 процентов от средней зарплаты - половина суммы на воспитание - можно назвать еще даже щадящим тарифом.
Кто-то может теперь начать утверждать, что он в любом случае платит за образование, пособия и здравоохранение чужих детей из своих налогов. Можно его сразу спросить, а родители что, не платят налогов? И они платят, но на воспитание детей у них уходит вдвое больше.
В конце концов, их дети в итоге платят за пенсии и медицинское обслуживание бездетных мужчин. И платить им придется немало, потому что в будущем будет целое стадо бездетных стариков, а работающих людей будет мало. Таким образом, налог на бездетность будет вполне справедливой платой за то, что дети другого человека будут содержать вас в будущем.
Налог на бездетность - это также возможность плавного перехода на индивидуальном уровне, когда мужчина наконец находит свои семенники и решает завести детей. Если мужчина привык платить 15-процентный налог на бездетность, то с появлением ребенка этот налог для него исчезнет и у него сразу появится больше денег, которые нужны для воспитания ребенка. В противном случае скачок затрат при рождении ребенка может быть достаточно высоким.
Молодым людям необходимо четко дать понять в обществе, что все это того стоит. Быть отцом - это высшая степень мужественности. Если вы все еще боитесь ответственности стать отцом после 25 лет, то эту ответственность необходимо сделать для вас социально обязательной в виде налога на бездетность. Возможно, это сделает мальчиков настоящими мужчинами. Обществу сейчас отчаянно нужны настоящие мужчины.