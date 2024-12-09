Почему 25 лет и 15 процентов ?

Платить должны лица от 25 лет и старше, поскольку в этом возрасте мужчина уже должен работать и получать доход. Школы-университеты должны быть окончены. К этому времени и люди с более медленным развитием также могут пройти период полового созревания и самопознания. Одиссею продления детства можно совершить за пару семестров, будучи студентом по обмену в университете, и не обязательно для этого пять лет работать барменом в Юго-Восточной Азии.

15 процентов получается из простого расчета. Если средняя зарплата составляет около 2000 евро, а воспитание одного ребенка обходится в среднем в 600 евро в месяц, то 15 процентов от средней зарплаты - половина суммы на воспитание - можно назвать еще даже щадящим тарифом.

Кто-то может теперь начать утверждать, что он в любом случае платит за образование, пособия и здравоохранение чужих детей из своих налогов. Можно его сразу спросить, а родители что, не платят налогов? И они платят, но на воспитание детей у них уходит вдвое больше.