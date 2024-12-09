Жители Ласнамяэ из групп риска могут бесплатно вакцинироваться от гриппа и COVID-19

На сегодняшний день в Эстонии перед пиком сезона гриппа вакцинировано около 150 000 человек, из них 95 000 относятся к группам риска.

Больше всего защита от гриппа необходима детям до 7 лет, беременным женщинам, людям старше 60 лет, а также несовершеннолетним с хроническими заболеваниями, которые увеличивают риск осложнений и тяжелого течения болезни. Для групп риска вакцинация от гриппа бесплатна.

«Грипп может вызвать тяжелую форму заболевания, и последствия этого могут быть особенно серьезными для людей из группы риска. Ежегодно в Эстонии из-за гриппа госпитализируются сотни людей. Сезон вирусных заболеваний уже начался, и вакцинация - лучший способ предотвратить серьезные заболевания, - сказал семейный врач Lasnamäe Medicum Томми Рюндал. - Защитный эффект от вакцины развивается в среднем в течение двух недель после проведения прививки. Чтобы оставаться здоровым во время праздников, сейчас самое время защитить себя с помощью вакцинации!».

«Ласнамяэ - самый большой район Таллинна, и для нас важно, чтобы жители могли получать необходимые услуги удобно и недалеко от дома. Благодарим Кассу здоровья за плодотворное сотрудничество, благодаря которому наши жители могут бесплатно и удобно привиться как от гриппа, так и от COVID-19», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В Ласнамяэ пункты вакцинации открыты в следующих центрах: Центр семейной медицины Medicum (ул. Вилисуу, 6) каждый будний день с 9.00 до 16.00; в нескольких аптеках в районе Ласнамяэ, подробная информация на сайте https://www.vaktsineeriapteegis.ee/; во вторник, 10 декабря, в Социальном центре Ласнамяэ (ул.Киллустику, 16) с 13.00 до 16.00; в среду, 8 января, в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я. Коорти, 22) с 11.00 до 16.00.

В пунктах вакцинации можно сделать прививку как от гриппа, так и от COVID-19. Вакцинация проходит без предварительной регистрации и бесплатна для людей из групп риска.