Двое граждан Эстонии угодили в список самых разыскиваемых преступников Европы

Михкеля Вескуса обвиняют в контрабанде наркотических и психотропных веществ, а также в неявке в суд.

Маргуса Нымме обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и распространении детской порнографии.

Европол предупреждает, что лица, указанные в списке, все еще могут свободно передвигаться и представлять опасность.

«Если вы узнаете кого-либо, не приближайтесь к ним. Сообщите о них через профиль на нашем сайте. Новые профили отмечены красным цветом. Принимаются и анонимные сообщения», - говорится в пресс-релизе Европола.

Всего Европол опубликовал 454 профиля разыскиваемых лиц, из которых на сегодняшний день задержаны 164 человека. Арест 53 человек напрямую связан с информацией, которой пользователи поделились на сайте Европола.

Вся информация передается в ENFAST – европейскую сеть по поимке разыскиваемых преступников, которая работает круглосуточно и готова немедленно установить местонахождение подозреваемых.