Европол добавил более 20 людей в список наиболее разыскиваемых лиц, совершивших тяжкие преступления на территории страны-члена. Среди них двое граждан Эстонии.
Двое граждан Эстонии угодили в список самых разыскиваемых преступников Европы
Михкеля Вескуса обвиняют в контрабанде наркотических и психотропных веществ, а также в неявке в суд.
Маргуса Нымме обвиняют в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и распространении детской порнографии.
Европол предупреждает, что лица, указанные в списке, все еще могут свободно передвигаться и представлять опасность.
«Если вы узнаете кого-либо, не приближайтесь к ним. Сообщите о них через профиль на нашем сайте. Новые профили отмечены красным цветом. Принимаются и анонимные сообщения», - говорится в пресс-релизе Европола.
Всего Европол опубликовал 454 профиля разыскиваемых лиц, из которых на сегодняшний день задержаны 164 человека. Арест 53 человек напрямую связан с информацией, которой пользователи поделились на сайте Европола.
Вся информация передается в ENFAST – европейскую сеть по поимке разыскиваемых преступников, которая работает круглосуточно и готова немедленно установить местонахождение подозреваемых.