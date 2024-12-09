В предпоследнем месяце года количество сделок купли-продажи подержанных автомобилей выросло более чем на половину по сравнению с прошлым годом. В ноябре было совершено 20 483 сделки купли-продажи подержанных автомобилей. Стимулом к активизации рынка автомобилей стал вступающий в силу с нового года автоналог.
Рынок подержанных автомобилей кипит активностью: количество сделок выросло более чем на половину
«Рынок подержанных автомобилей в настоящее время исключительно активен, потому что многие люди хотят сменить автомобиль до того, как вступит в силу новый налог. В ноябре было совершено 20 483 сделки купли-продажи подержанных автомобилей, что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. В октябре было совершено 16 890 сделок, то есть количество сделок увеличилось за месяц на 3 593 сделки», - пояснил руководитель платформы по продажам автомобилей Autoportaal.ee Андо Раху.
Возглавляют список наиболее продаваемых марок автомобилей Volkswagen, BMW и Toyota
Согласно статистике Департамента транспорта Эстонии, в ноябре больше всего было заключено сделок по продаже подержанных автомобилей следующих марок: Volkswagen (2467), BMW (2275) и Toyota (1753). Те же марки автомобилей наиболее популярны в разрезе всего года. «В случае с Volkswagen и BMW самыми популярными были автомобили двухтысячных годов - 2005 и 2007 года соответственно. Таким образом, потребители проявляют больший интерес скорее к более дешевым автомобилям, которые предлагаются на рынке по более низкой цене. Однако в случае с Toyota и Škoda чаще приобретаются более новые модели - начиная с 2019 года выпуска», - пояснил Раху.
Данные Coop Liising показывают, что самыми популярными народными марками автомобилей в этом году по-прежнему являются Volkswagen, Škoda, Kia и Toyota. В этом году с помощью Coop Liising было приобретено несколько больше дизельных автомобилей, но в целом годовые объемы продаж остались на уровне, аналогичном прошлогоднему. «Хотя ожидалось, что в преддверии автоналога будут закупаться автомобили более крупных размеров и большей мощности, цифры показывают, что потребители проявляют больший интерес к автомобилям Volkswagen Passat и Škoda Octavia», - отмечает руководитель Coop Liising Мартин Ильвес.
«В то же время клиенты Coop Liising стали больше интересоваться кроссоверами (городскими внедорожниками). Так 2024 год вызвал большую волну покупок, например, Škoda Kodiaq, Kia Sportage и особенно Volvo XC90», - добавляет Ильвес.
Руководитель Coop Liising считает, что в конце года интерес покупателей автомобилей возрастет ещё больше, и предприятие сделало все приготовления, чтобы все желающие смогли взять в лизинг подходящий автомобиль ещё в этом году.
Относительно наступающего года Раху отмечает, что в начале года, вероятно, будет меньше сделок, но весной показатели продаж снова начнут расти, и люди начнут привыкать к транспортному налогу. «Можно предположить, что цены на автомобили с более низким транспортным налогом немного вырастут, а цены на автомобили с более высоким транспортным налогом, сильнее загрязняющие окружающую среду, несколько снизятся», - сказал он.
|Автомобиль
|Год
|Плата за регистрацию
|Ежегодный налог
|1. Volkswagen Passat D 103 кВт
|2011
|400
|100
|2. BMW 318 D 105 кВт
|2011
|360
|100
|3. Toyota Corolla 1,8 гибрид
|2020
|450
|50
|4. Škoda Octavia 1.5 110 кВт
|2019
|500
|100
|5. Audi A6 Avant 3.0 TDI
|2006
|600
|120
Речь идет об индикативных расчетах. Точную сумму платы можно найти на основании регистрационного номера транспортного средства в калькуляторе налога на механическое транспортное средство.