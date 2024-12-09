Рынок подержанных автомобилей кипит активностью: количество сделок выросло более чем на половину

«Рынок подержанных автомобилей в настоящее время исключительно активен, потому что многие люди хотят сменить автомобиль до того, как вступит в силу новый налог. В ноябре было совершено 20 483 сделки купли-продажи подержанных автомобилей, что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. В октябре было совершено 16 890 сделок, то есть количество сделок увеличилось за месяц на 3 593 сделки», - пояснил руководитель платформы по продажам автомобилей Autoportaal.ee Андо Раху.

Возглавляют список наиболее продаваемых марок автомобилей Volkswagen, BMW и Toyota

Согласно статистике Департамента транспорта Эстонии, в ноябре больше всего было заключено сделок по продаже подержанных автомобилей следующих марок: Volkswagen (2467), BMW (2275) и Toyota (1753). Те же марки автомобилей наиболее популярны в разрезе всего года. «В случае с Volkswagen и BMW самыми популярными были автомобили двухтысячных годов - 2005 и 2007 года соответственно. Таким образом, потребители проявляют больший интерес скорее к более дешевым автомобилям, которые предлагаются на рынке по более низкой цене. Однако в случае с Toyota и Škoda чаще приобретаются более новые модели - начиная с 2019 года выпуска», - пояснил Раху.