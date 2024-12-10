Дональд Трамп за шесть недель до вступления в должность президента США снова требует от союзников в Европе больше денег на военные нужды. «Они должны оплатить свои счета» или США может выйти из НАТО, заявил победитель недавних выборов за океаном. Деньги у Европы есть, а с людьми, способными действовать, хуже, считает директор программы Восточного соседства ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.
Трамп пугает Европу выходом США из НАТО в момент продолжающегося продвижения ВС РФ в Украине и ровно в тот момент, когда Сирия перешла под контроль тех, кого ранее называли боевиками, а теперь повстанцами. В интервью Rus.Postimees эксперт рассказал, причем здесь Берлин, Париж, Пекин, Москва и Таллинн.