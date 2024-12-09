Сегодня вечером в столичном районе Ласнамяэ произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два легковых автомобиля. Сотрудники скорой помощи доставили одного человека в больницу.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Ласнамяэ столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Полиция получила сообщение о столкновении двух легковых автомобилей на перекрестке улиц Ласнамяэ и Лубья в 17:43. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen хотел повернуть с улицы Ласнамяэ на улицу Лубья, но остановился, чтобы пропустить трамвай. Начав движение, он не заметил приближающуюся Toyota и врезался в нее сбоку.