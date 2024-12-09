Сообщалось также, что солдаты правительственной армии получали примерно по 15-17 долларов в месяц, чего, по словам собеседников Арабской службы Би-би-си, «не хватает даже на три дня».

В прошлую среду, когда наступление повстанцев было в самом разгаре, сирийское государственное информационное агентство сообщило об указе Асада о повышении зарплат солдатам на 50%. Очевидно, эта мера была направлена на повышение морального духа солдат. Но, похоже, этот шаг был сделан слишком поздно.

Историк и журналист Энн Эпплбаум считает, что режим, возможно, недооценил бедственное положение силовых структур. «У каждой диктатуры есть одно и то же слабое место: солдаты и полицейские тоже являются представителями общества. Элита может жить под санкциями, воровать деньги, а затем использовать международные офшоры. Но простые люди в таких местах, как Сирия, становятся все беднее и беднее».

Кроме того, пишет Эпплбаум, родственники и друзья солдат точно так же подвергались репрессиям, как и остальные сирийцы. «Как только эти солдаты увидели, что режим слишком слаб, чтобы сопротивляться, как только они поняли, что он больше не защитит их от гнева их двоюродных братьев и друзей, которые скидывают статуи с пьедесталов, - они перешли на другую сторону».

Жители Дамаска пинают статую Хафеза Асада. Фото: Anadolu

Зависимость от союзников

Президент Ирана Раиси и Башар Асад в 2023 году. Фото: LOUAI BESHARA/AFP