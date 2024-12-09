«Эстония будет поддерживать Украину до победного конца»: премьер-министр Михал встретился с Зеленским

По словам Михала, Эстония поддерживает членство Украины в Европейском союзе и НАТО и продолжит усилия по ужесточению санкций против России.

Михал отметил, что восхищается волей украинского народа и стойкостью сил обороны в противостоянии агрессору. «Украинское государство и народ могут рассчитывать на поддержку Эстонии до победного конца войны», - добавил он.

Михал заявил, что необходимо продолжать усилия по ужесточению санкций против России, включая ограничение экспорта энергоносителей, пересмотр предельных цен на нефть и ужесточение контроля над теневым грузовым флотом. «Мы должны показать, что время ни в коем случае не на стороне Путина и что демократические страны мира не устанут поддерживать Украину», - сказал он.

Премьер-министр Эстонии подчеркнул, что Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине в размере 0,25 процента от ВВП страны ежегодно в течение следующих трех лет, что составляет около сотни миллионов евро в год.

«Я приглашаю наших союзников сделать то же самое, потому что вместе мы можем сделать больше. Мы также обсудим способы увеличения нашей поддержки с лидерами Великобритании, Нидерландов, Северных и Балтийских стран на саммите JEF в Таллинне на следующей неделе», - сказал он.