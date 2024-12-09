На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Кристен Михал заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Эстонии до победного конца войны.
«Эстония будет поддерживать Украину до победного конца»: премьер-министр Михал встретился с Зеленским
По словам Михала, Эстония поддерживает членство Украины в Европейском союзе и НАТО и продолжит усилия по ужесточению санкций против России.
Михал отметил, что восхищается волей украинского народа и стойкостью сил обороны в противостоянии агрессору. «Украинское государство и народ могут рассчитывать на поддержку Эстонии до победного конца войны», - добавил он.
Михал заявил, что необходимо продолжать усилия по ужесточению санкций против России, включая ограничение экспорта энергоносителей, пересмотр предельных цен на нефть и ужесточение контроля над теневым грузовым флотом. «Мы должны показать, что время ни в коем случае не на стороне Путина и что демократические страны мира не устанут поддерживать Украину», - сказал он.
Премьер-министр Эстонии подчеркнул, что Эстония продолжит оказывать военную помощь Украине в размере 0,25 процента от ВВП страны ежегодно в течение следующих трех лет, что составляет около сотни миллионов евро в год.
«Я приглашаю наших союзников сделать то же самое, потому что вместе мы можем сделать больше. Мы также обсудим способы увеличения нашей поддержки с лидерами Великобритании, Нидерландов, Северных и Балтийских стран на саммите JEF в Таллинне на следующей неделе», - сказал он.
Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем Кристен Михал также подчеркнул, что в киберпространстве происходят атаки, поэтому совместные усилия стран должны включать киберзащиту. Он напомнил, что именно по этой причине Эстония вместе с другими союзниками создала «Таллинский механизм», чтобы помочь Украине с кибербезопасностью.
«Несмотря на то, что Украина подверглась массированным кибератакам, она сохранила стабильность цифровых услуг», - сказал премьер-министр. Михал также заявил, что переговоры с Россией можно вести только с позиции силы, чтобы заставить Путина отказаться от своих амбиций.
«Первым нашим шагом должно стать укрепление позиций Украины и вооружения на фронте. Цель инициативы Эстонии по созданию миллиона единиц снарядов достигнута, но этого далеко не достаточно. Чтобы защитить себя и Украину, союзники должны увеличить свои расходы на оборону как минимум до 2,5% ВВП, и это обязательство должно стать результатом саммита НАТО в Гааге в июне», - добавил Кристен Михал.
Кроме того, в ходе визита в Киев премьер встретится с министром цифровых технологий Михаилом Федоровым, министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой, возложит венок к Стене памяти Украины и откроет эстонско-украинский кибер-бизнес форум.
Премьер-министра сопровождает делегация эстонского кибербизнеса, состоящая из представителей десяти различных предприятий.