Гражданская инициатива о выходе Финляндии из Оттавского договора, запрещающего использование противопехотных мин, поступает на рассмотрение парламента Финляндии, пишет Yle.
В Финляндии рассмотрят отмену запрета на использование противопехотных мин
Как сообщает финский новостной портал, необходимый порог в 50 000 подписей был превышен к половине шестого вечера в понедельник.
За инициативу отвечают: депутат Европарламента Мика Аалтола (Коалиционная партия), бывший исследователь Института международных отношений Хенри Ванханен, который в начале года станет его помощником в Европарламенте, экс-министр обороны Юсси Ниинистё, а также бывшие дипломаты Паси Патокаллио, Ханну Химанен и Яакко Илониеми. В их числе и адмирал Юхани Каскеала, ранее командовавший Оборонительными силами.
Оттавская конвенция запрещает производство, закупку, хранение, продажу и передачу противопехотных мин. Финляндия присоединилась к Оттавскому договору в 2012 году.