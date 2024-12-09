В Финляндии рассмотрят отмену запрета на использование противопехотных мин

Как сообщает финский новостной портал, необходимый порог в 50 000 подписей был превышен к половине шестого вечера в понедельник.

За инициативу отвечают: депутат Европарламента Мика Аалтола (Коалиционная партия), бывший исследователь Института международных отношений Хенри Ванханен, который в начале года станет его помощником в Европарламенте, экс-министр обороны Юсси Ниинистё, а также бывшие дипломаты Паси Патокаллио, Ханну Химанен и Яакко Илониеми. В их числе и адмирал Юхани Каскеала, ранее командовавший Оборонительными силами.