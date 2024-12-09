В Таллинне появился пункт обслуживания клиентов Enefit

Первый пункт обслуживания клиентов компания Enefit открыла в Тарту в августе нынешнего года. «Исходя из положительных отзывов клиентов из Тартумаа, мы решили открыть пункт обслуживания и в Таллинне», - сказала руководитель эстонского рынка Enefit Санта Тохвер. «Для нас очень важно предлагать своим клиентам обслуживание в наиболее подходящей для них форме. Сегодня есть возможность заключать договоры в самообслуживании и решать все вопросы по телефону. Однако есть клиенты, которые хотят обсудить свои энергетические потребности лично», - пояснила она.