В понедельник, 9 декабря в офисном здании Avala в Таллинне компания Enefit открыла пункт обслуживания клиентов, к которому в новом году прибавится демонстрационная зона. У клиентов появится возможность заключать необходимые договоры на месте, а также консультироваться со специалистом по любым вопросам, связанным с энергетикой.
В Таллинне появился пункт обслуживания клиентов Enefit
Первый пункт обслуживания клиентов компания Enefit открыла в Тарту в августе нынешнего года. «Исходя из положительных отзывов клиентов из Тартумаа, мы решили открыть пункт обслуживания и в Таллинне», - сказала руководитель эстонского рынка Enefit Санта Тохвер. «Для нас очень важно предлагать своим клиентам обслуживание в наиболее подходящей для них форме. Сегодня есть возможность заключать договоры в самообслуживании и решать все вопросы по телефону. Однако есть клиенты, которые хотят обсудить свои энергетические потребности лично», - пояснила она.
В начале нового года в таллиннском пункте обслуживания клиентов откроется демонстрационный зал, где можно будет ознакомиться со всеми продуктами и услугами, которые предлагает Enefit. Например, клиенты смогут поближе рассмотреть различные зарядные устройства для электромобилей и буквально потрогать руками домашнее аккумуляторное устройство.
Пункт обслуживания Enefit будет ждать клиентов по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Он находится в таллиннском бизнес-квартале Avala по адресу Вескипости, 2 (рядом со строительным магазином Depo).
Enefit предлагает следующие энергетические услуги:
- электрические и газовые пакеты
- домашние зарядные устройства для электромобилей и решения для общественной сети зарядных станций
- устройства для самостоятельного производства (солнечные панели) и хранения энергии
- оператор-нейтральная сверхскоростная сеть интернета и телевидения
- страхование домашних электроприборов
- электрические работы
- уличное освещение