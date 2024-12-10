Россия держит в Сирии крупные военные базы. Что будет с ними после падения режима Асада?

Это содействие будет эффективным только в той степени, в которой турецкие силы сами контролируют обстановку. Российские войска оказались в самых разных районах Сирии, в том числе и там, где вообще нет турецкого присутствия.

Для того чтобы вывести войска к Тартусу или Хмеймиму, откуда их потом можно было бы эвакуировать в Россию, договариваться придется с самыми разными силами.

Российские солдаты в 2020 году вместе с турецкими патрулируют участок сирийско-турецкой границы Фото: AFP

Как отмечают российские военные блогеры, особенно опасными для российских военных сейчас становятся удары американской или израильской авиации.

Израиль заявил, что наносит удары по предполагаемым местам производства и хранения оружия и ракет, чтобы предотвратить их попадание в руки экстремистов. США в свою очередь объявили, что на выходных их авиация поразила более 75 целей, включая места размещения лидеров и боевиков «Исламского государства» (эта организация была признана террористической и запрещена в России и многих других странах) с тем, чтобы те не смогли в своих интересах воспользоваться периодом политической и военной неопределенности после коллапса сирийских властей.

Поэтому вывести войска из отдаленных позиций — сложная задача, требующая координации действий большого количества участников.

Масштаб эвакуации

Судя по словам Дмитрия Пескова, российское руководство пока не может понять, что будет с базами в Тартусе и Латакии, а следовательно, должно готовиться к эвакуации российских военных.