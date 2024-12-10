В Рийгикогу обсудят предложение центристов увязать зарплату депутатов с их реальной работой

«Центристская партия считает, что зарплата депутата должна быть увязана с его реальным вкладом в работу парламента, - сказал председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс. - В рамках действующего законодательства зарплата депутата не зависит от того, принимает ли он участие в работе комиссий и пленарных заседаниях. Теоретически возможна ситуация, когда депутат вообще не участвует в работе парламента, но при этом отсутствуют формальные основания для сокращения или приостановки его зарплаты. Настало время начать следить за тем, как народные избранники выполняют свои обязанности, и оплачивать их труд соответствующим образом».