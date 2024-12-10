Страны Европы прекращают предоставлять убежище сирийцам

Эту информацию в понедельник, 9 декабря, подтвердила пресс-секретарь МВД ФРГ Сонья Кок. Первым о решении Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) сообщил журнал Der Spiegel.

Запутанная ситуация в Сирии

«BAMF очень внимательно следит за тем, каков каждый конкретный случай. Это также включает оценку ситуации в стране происхождения», - заявила Кок.

По ее словам, миграционное ведомство имеет право отложить принятие решения о предоставлении убежища, если ситуация в стране заявителя неясна. Именно это относится теперь к Сирии, сказала Кок. Согласно ее оценке, на практике заявления сирийцев теперь будут отсортированы вниз стопки, а другим прошениям о предоставлении убежища отдадут приоритет.

По информации Der Spiegel, из-за событий в Сирии BAMF приостановило принятие каких-либо решений об убежище по заявкам сирийских граждан. Представитель ведомства назвал ситуацию в стране запутанной и непредсказуемой. Поэтому любое решение о предоставлении убежища стояло бы «на глиняных ногах», сказал чиновник.

Покинут ли сирийцы Германию?

Представительница МВД Кок заявила, что теоретически статус уже находящихся в Германии сирийцев может быть отозван или не продлен. Тогда они должны будут покинуть Германию. Но это будет зависеть от развития ситуации в Сирии не только в краткосрочной перспективе. Пока что это довольно гипотетический вопрос, сказала она.