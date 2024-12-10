С этой недели в России больше нет депутатов-«иностранных агентов», последнего из них, астраханца Олега Шеина, по недавно принятому федеральному закону накануне лишили полномочий. Строительство «суперколонии» в Бурятии, которая должна была стать первой образцово-показательной российской мега-тюрьмой, отложено на неопределенный срок из-за отсутствия необходимого количества заключенных –они теперь массово отправляются на войну. В Москве и Минске отпраздновали 25-летие Союзного государства России и Беларуси – Александр Лукашенко в подарок на юбилей получил отмену роуминга и обещание разместить «Орешник» вдобавок к уже имеющемуся у него российскому ядерному оружию. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Беларусь все больше Россия, в новой колонии некому сидеть, последний иноагент изгнан из Думы. Обзор событий в РФ
Астраханская областная дума лишила полномочий Олега Шеина, в результате чего в России больше не осталось депутатов со статусом «иностранного агента». Ушла, как говорится, целая эпоха.
Олег Шеин получил общероссийскую известность в 2012 году. К тому времени он трижды избирался депутатом Государственной думы, проиграл выборы мэра Астрахани, но результаты выборов не признал и объявил голодовку. Она длилась 40 дней, но закончилась ничем.
Шеина тогда записали в либералы и борцы с режимом, однако он продолжил заниматься совершенно системной политикой в составе партии «Справедливая Россия». Ныне партия объединилась с националистическим движением Захара Прилепина «За правду» и точно такой же партией «Родина». Вместе это теперь «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
Но даже этот факт не помешал Шеину работать в новой партии и возглавлять в Астраханской областной думе фракцию депутатов этой партии, так что не все «иностранные агенты» одинаково либеральны.
Последний раз Шеин получил административный штраф не абы за что, а за цитирование гитлеровской книжки «Майн Кампф». Гитлер называл «паразитами на теле других народов» евреев, а Шеин теми же «паразитами» назвал «неонацистов», которые «заводятся в России».
Шеин - относительно свежий «иноагент», ему присвоили этот статус только в ноябре этого года. Как и во многих подобных случаях, ему было вменено «распространение недостоверной информации о принимаемых органами власти решениях».
Уже через несколько часов после признания Шеина «иноагентом» «Справедливая Россия» исключила его из своих рядов и посетовала, что не разглядела в нем сразу врага отечества, хотя и должна была.
А 5 декабря Шеина лишили мандата депутата как того требует действующий с этого года в России федеральный закон, который запрещает иноагентам иметь депутатские мандаты любого уровня.
Как бы то ни было, в России завершилась очередная эпоха депутатской вольницы. Она оказалась только на неделю длиннее, чем эпоха независимых СМИ. Каким бы ни были конкретные фигуранты этого дела - либеральный депутат Борис Вишневский или Олег Шеин, закон об «иностранных агентах» в России был и остается внесудебной формой лишения гражданских прав любого гражданина страны.
Суперколония больше не нужна
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что строительство суперколонии в столице республики Улан-Удэ отменяется из-за отсутствия финансирования, а главное, по причине того, что «все колонии поопустели» и «актуальность строительства упала».
Суперколония в Улан-Удэ должна была стать первым из трех подобных российских проектов. В одном грандиозном квартале за колючей проволокой здесь должны были построить СИЗО, два тюремных здания (для новичков и авторитетов), обособленную колонию-поселение, стационар, помещения для выездного участия в судебных заседаниях и многое другое.
Комплекс должен был обслуживать до 3 тысяч клиентов одновременно. Место для строительства было выбрано крайне удачно. Бурятия находится на шестом месте в России по уровню преступности среди более чем 80 регионов.
Это бедная и криминальная республика, во многом именно поэтому она и стала одним из главных российских доноров живой силы на украинских фронтах. Кроме того, действующее здание СИЗО в Улан-Удэ было построено аж в 1896 году – в позапрошлом веке.
Против строительства суперколонии протестовали местные жители, однако решающим фактором стало не это, а то, что из-за массового отбытия заключенных на войну потребность в подобных мегапроектах просто отпала.
Мы точно не знаем, на сколько в Бурятии уменьшилось количество заключенных, но мы примерно знаем, насколько оно уменьшилось в целом в России. На начало 2023 года в российских колониях числилось около 250 тысяч заключенных. Только за один 2023 год их количество уменьшилось на 54 тысячи человек.
Если в 2024 году динамика осталось той же (а скорее всего, она только нарастала), то число заключенных в российских тюрьмах уменьшилось наполовину. Все, кто больше не сидит, либо воюют, либо уже отвоевали в Украине. Это и имел ввиду Цыденов, говоря о том, что «колонии поопустели».
Ядерная Беларусь и роуминг
В Москве и Минске отпраздновали 25-летний юбилей создания Союзного государства. Оно было создано в декабре 1999 года, в том числе, все еще президентом Беларуси Александром Лукашенко, и стало результатом почти десятилетнего пути интеграции двух государств.
Поговаривают, что сам Лукашенко даже задумывал эту интеграцию как способ переехать из своей минской резиденции прямиком в Кремль, на пост президента объединенной страны.
Тем планам не суждено было сбыться из-за того, что в Кремле появился человек, который и сам был не прочь царствовать бесконечно. К 2024 году Беларусь окончательно интегрировалась не только в российское пространство: не только гражданское, но и военное.
В этом году на ее территории было размещено российское ядерное тактическое оружие, а в обновленной российской ядерной доктрине прямо сказано, что отныне нападение на Беларусь с любого из четырех направлений, которыми Лукашенко пугал Путина в 2022 году, приравнивается к нападению на Россию.
В подарок на четвертьвековой юбилей Лукашенко также выпросил у Путина «Орешник» - ракету, которой российская армия недавно ударила по украинскому Днепру. Ну и еще отмену роуминга мобильной связи, чтобы и людям было что показать.
Поэтому обманываться разницей границ и цветов на политических картах по итогам четвертьвекового единения «братских народов» не нужно. Россия на самом деле ближе, чем кажется.