Беларусь все больше Россия, в новой колонии некому сидеть, последний иноагент изгнан из Думы. Обзор событий в РФ

Астраханская областная дума лишила полномочий Олега Шеина, в результате чего в России больше не осталось депутатов со статусом «иностранного агента». Ушла, как говорится, целая эпоха.

Олег Шеин получил общероссийскую известность в 2012 году. К тому времени он трижды избирался депутатом Государственной думы, проиграл выборы мэра Астрахани, но результаты выборов не признал и объявил голодовку. Она длилась 40 дней, но закончилась ничем.

Шеина тогда записали в либералы и борцы с режимом, однако он продолжил заниматься совершенно системной политикой в составе партии «Справедливая Россия». Ныне партия объединилась с националистическим движением Захара Прилепина «За правду» и точно такой же партией «Родина». Вместе это теперь «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Но даже этот факт не помешал Шеину работать в новой партии и возглавлять в Астраханской областной думе фракцию депутатов этой партии, так что не все «иностранные агенты» одинаково либеральны.

Последний раз Шеин получил административный штраф не абы за что, а за цитирование гитлеровской книжки «Майн Кампф». Гитлер называл «паразитами на теле других народов» евреев, а Шеин теми же «паразитами» назвал «неонацистов», которые «заводятся в России».

Шеин - относительно свежий «иноагент», ему присвоили этот статус только в ноябре этого года. Как и во многих подобных случаях, ему было вменено «распространение недостоверной информации о принимаемых органами власти решениях».