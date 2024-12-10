Фото Базирующиеся в Эстонии истребители ВВС Нидерландов перехватыватили российские самолеты над Балтийским морем

В ведомстве отметили, что F-35 охраняют воздушное пространство НАТО на восточной границе с начала декабря. Они взлетают на перехват, например, когда самолет приближается к воздушному пространству стран-членов альянса, не идентифицируя себя.

В данном случае тревожное оповещение (Quick Reaction Alert, QRA) активировалось дважды. В первом полете были идентифицированы транспортный самолет Ан-72 и самолет-разведчик Су-24МР. Во второй половине дня в пятницу истребители взлетали на перехват разведчика Ил-20.

«Именно поэтому наши люди здесь: чтобы защитить наше общее воздушное пространство от российских угроз. Как снова стало очевидно в пятницу, российские вооруженные силы осуществляют активность всеми способами вблизи воздушного пространства НАТО», - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.