Падение режима Башара Асада не должно сопровождаться волной беженцев из Сирии, и поддержание порядка в стране является приоритетом. Это выгодно сирийцам, Евросоюзу, включая Эстонию, и Ближнему Востоку.
Колонка Postimees ⟩ Сирийский сюрприз
Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году, уже унесла жизни более полумиллиона человек. Миллионы людей бежали от войны в страны Евросоюза и другие государства. В 2015 году ЕС столкнулся с миграционным кризисом, взять под контроль который удалось лишь благодаря договоренности с Турцией, согласившейся принимать обратно беженцев, прибывших в Европу. Однако и сегодня в Турции находится около 3,5 млн сирийских беженцев.
Очевидно, что в интересах как Евросоюза, так и Турции провести смену власти в Сирии максимально мирным путем. Если в стране не удастся начать процесс мирного восстановления и не будет взят контроль над территорией, почти наверняка появятся новые потоки беженцев.
Главный вопрос заключается в том, каким будет правительство, пришедшее на смену Асаду. Американцы уже нанесли удары по объектам Исламского государства в Сирии, а Израиль вторгся в демилитаризованную буферную зону. Группировка Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), которая заменила режим Асада, включена США в список террористических организаций. Это осложняет диалог с потенциальным сирийским правительством.
Однако делать окончательные выводы сейчас рано. Вряд ли ХТШ захочет изоляции страны. Здесь появляется возможность для других арабских стран и Европейского союза. Другие арабские государства явно не заинтересованы в возникновении какого-либо исламистского государства по соседству с ними, поскольку это только усугубляет напряженность в регионе. ЕС же следует приложить усилия, чтобы Сирия стала страной, в которой люди смогут начать новую жизнь. Это не обязательно означает немедленное становление демократии, но даже такое арабское государство, с которым можно вести диалог, стало бы огромным плюсом для предотвращения возможного миграционного кризиса. Сирийцы заслужили шанс на лучшее будущее.
Европейский союз должен серьезно подойти к сирийскому вопросу, поскольку избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вмешательства Америки в Сирию. Если ЕС не сможет наладить диалог с Сирией и возникнет новый миграционный кризис, это радикально изменит политический ландшафт государств-членов ЕС, где уже сейчас растет поддержка антииммиграционных сил. Дополнительная проблема заключается в том, что антииммиграционные силы часто выступают и против поддержки Украины. Таким образом, возможный миграционный кризис повлияет и на ситуацию в Украине.
Западу и новой Сирии также было бы выгодно избавиться от российских военных баз в стране. Это позволило бы Сирии повернуться к Западу и одновременно сократить влияние России в восточной части Средиземного моря. Способность России влиять на процессы на Ближнем Востоке также значительно снизилась бы. Для Эстонии сокращение зоны влияния России и предотвращение повторения миграционного кризиса были бы исключительно благоприятным сценарием.