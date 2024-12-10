Колонка Postimees Сирийский сюрприз

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году, уже унесла жизни более полумиллиона человек. Миллионы людей бежали от войны в страны Евросоюза и другие государства. В 2015 году ЕС столкнулся с миграционным кризисом, взять под контроль который удалось лишь благодаря договоренности с Турцией, согласившейся принимать обратно беженцев, прибывших в Европу. Однако и сегодня в Турции находится около 3,5 млн сирийских беженцев.

Очевидно, что в интересах как Евросоюза, так и Турции провести смену власти в Сирии максимально мирным путем. Если в стране не удастся начать процесс мирного восстановления и не будет взят контроль над территорией, почти наверняка появятся новые потоки беженцев.

Главный вопрос заключается в том, каким будет правительство, пришедшее на смену Асаду. Американцы уже нанесли удары по объектам Исламского государства в Сирии, а Израиль вторгся в демилитаризованную буферную зону. Группировка Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), которая заменила режим Асада, включена США в список террористических организаций. Это осложняет диалог с потенциальным сирийским правительством.