Профессиональный тур по диск-гольфу (DGPT) ежегодно выбирает лучших спортсменов среди мужчин и женщин. В этом году лучшая диск-гольфистка Эстонии Кристин Лятт (ранее Таттар) была в шаге от получения престижной награды, но вместо нее приз выиграла американка Мисси Гэннон.
Знаменитая Кристин Лятт осталась без престижной награды
При выборе претендентов на награду учитывалось мнение болельщиков, журналистов и игроков, а также очки мирового рейтинга.
И Лятт и Гэннон в ходе голосования шли на равных, поэтому решающим фактором стали рейтинговые очки. Поскольку Гэннон там первая, а Лэтт третья, то Мисси Гэннон и стала обладательницей премии имения Элейн Кинг.
Гэннон, выигравшая в этом году шесть соревнований, включая свой первый крупный титул, за год заработала более 100 000 евро призовых. В ее карьере это вторая подобная награда: она впервые была выбрана игроком года среди женщин в 2021 году.
Однако и наша спортсменка не осталась совсем с пустыми руками. Она получила первую в истории награду «Чемпион сообщества», которая вручается человеку, продемонстрировавшему приверженность развитию и обогащению этого вида спорта.