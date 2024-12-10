Знаменитая Кристин Лятт осталась без престижной награды

При выборе претендентов на награду учитывалось мнение болельщиков, журналистов и игроков, а также очки мирового рейтинга.

И Лятт и Гэннон в ходе голосования шли на равных, поэтому решающим фактором стали рейтинговые очки. Поскольку Гэннон там первая, а Лэтт третья, то Мисси Гэннон и стала обладательницей премии имения Элейн Кинг.

Гэннон, выигравшая в этом году шесть соревнований, включая свой первый крупный титул, за год заработала более 100 000 евро призовых. В ее карьере это вторая подобная награда: она впервые была выбрана игроком года среди женщин в 2021 году.

Однако и наша спортсменка не осталась совсем с пустыми руками. Она получила первую в истории награду «Чемпион сообщества», которая вручается человеку, продемонстрировавшему приверженность развитию и обогащению этого вида спорта.