Представитель администрации президента России заявил, что Россия ищет контакты в Сирии, с которыми можно обсудить обеспечение безопасности российских баз. Он добавил, что на данный момент еще нельзя говорить о сохранении баз в Сирии, но Россия планирует договариваться об этом с теми, кто придет к власти в стране, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Россия ищет возможности для сохранения своего военного присутствия в Сирии
Российское правительство пытается передавать информацию, показывающую, что оно контролирует ситуацию вокруг российских военных баз в Сирии. Россияне хотят создать впечатление, что никто из «контрагентов» не оказывает на них прямого давления и что ситуация в целом неопределенная.
Таким образом они хотят нейтрализовать распространяющиеся в мировых СМИ сюжеты о быстром выводе этих сил из Сирии. В то же время Россия предпринимает шаги по созданию условий для сохранения военного присутствия в Сирии, хотя известно, что приходящие к власти группировки требуют закрытия баз российской армии.
Израиль второй день наносит массированные авиаудары в Сирии по складам оружия, аэродромам и военным предприятиям сирийской армии. Вчера также начались нападения на порты в провинции Латакия. Ранее распространилась информация о том, что Россия эвакуировала из портов Тартуса находившийся там флот.
Маловероятно, что Россия в спешке отведет свои корабли далеко от Тартуса. Пока соглашение с сирийскими группировками соблюдается, о нападениях на российских военнослужащих неизвестно. Можно предположить, что корабли были переведены в более безопасное место на море из-за атак Израиля. Израиль не будет намеренно атаковать базу Тартус или другие объекты российской армии, но и случайные потери также будут большой проблемой для России.
Израиль создает буферную зону
Израиль значительно увеличивает буферную зону в районе Голанских высот, и можно быть уверенным, что ни «Хезболла», ни враждебные Израилю группировки в нынешней сирийской оппозиции не смогут предотвратить действия Израиля в Сирии или Ливане в ближайшем будущем. Остается вопрос, предпримет ли Израиль более серьезное нападение на хуситов в Йемене.
В ночь на 6 декабря произошла атака украинских морских беспилотников в районе Керченского моста. Вчера украинская военная разведка опубликовала видео с дронов, совершивших атаки. Российская армия пыталась сбивать украинские беспилотники в районе Керченского пролива с помощью вертолетов, самолетов и патрульных катеров.
Украинские морские беспилотники теперь также вооружены крупнокалиберными пулеметами. По мнению властей Украины, дроны смогли нанести потери как минимум экипажам вертолетов, да и сами вертолеты тоже нуждаются в ремонте. Беспилотникам также удалось поразить баржу, перевозившую военную технику через Керченский пролив.
ВСУ за прошедшую неделю продемонстрировали, что в боевой обстановке могут использовать воздушные дроны, развернутые на морских беспилотниках, а теперь и пулеметы. Это очень сложное техническое, логистическое и управленческое достижение.
Министерство обороны Украины официально вооружило и запустило в производство первые беспилотники наземного базирования, способные нести крупнокалиберное огнестрельное оружие в дополнение к другим операциям поддержки. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы бурное развитие произойдет и в этой области дронов, а отдельные прототипы и тестовые версии получат более широкое применение в украинской армии.
Уполномоченный по правам человека РФ публично заявил, что Россия передала украинским чиновникам тела украинских военнопленных, погибших 24 января этого года в Белгородской области России, когда разбился транспортный самолет Ил-76 ВВС России. По данным России, самолет был сбит украинскими войсками и перевозил украинских военнопленных, которых перемещали для обмена пленными.
8 ноября Россия передала Украине тела 563 погибших украинских солдат, находившихся в руках россиян. До сих пор ни Россия, ни Украина ни разу не упоминали о том, что это событие каким-либо образом связано с тем, что произошло с самолетом Ил-76. Россия не представила никаких визуальных доказательств того, что перевозка военнопленных происходила именно этим самолетом и что среди обломков самолета были трупы, которые должны были быть переданы украинской стороне.
Имена украинских военнопленных, находившихся в самолете, также не были опубликованы, в свое время в СМИ появились только имена погибших членов летных экипажей.
Россия продолжает использовать проблему военнопленных для дестабилизации внутри Украины.
Положение на поле боя
На фронтах активность наступлений российской армии не возросла, а основное направление наступления по-прежнему находится в южной части Донбасса. Вчера активность тактической авиации несколько выросла.
Активные атаки российской армии в направлении Курска не дали результатов. Северокорейские солдаты не были замечены в активных боевых действиях.
В направлении Харькова идут позиционные бои, результатов они не дают.
Россия продолжает активные атаки в направлении Купянска и Лимана, но россияне не смогли улучшить свои позиции. На Северском направлении российская армия бездействует.
К западу от города Бахмут наступление российской армии в последние дни не было особенно активным, и ситуация остается прежней. В городе Торецк атаки российской армии более активны, а серая зона несколько увеличилась.
Российское командование прилагает очень серьезные усилия для продолжения наступления в направлении Покровска. К югу от города россиянам вчера удалось немного продвинуться. Активное наступление также продолжается на участке между Курахово и Великой Новоселкой, однако в этом месте россиянам существенно улучшить свои позиции не удалось.
На Южном фронте бои шли только лишь в районе островов реки Днепр.