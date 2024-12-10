РАЙНЕР САКС Россия ищет возможности для сохранения своего военного присутствия в Сирии

Российское правительство пытается передавать информацию, показывающую, что оно контролирует ситуацию вокруг российских военных баз в Сирии. Россияне хотят создать впечатление, что никто из «контрагентов» не оказывает на них прямого давления и что ситуация в целом неопределенная.

Таким образом они хотят нейтрализовать распространяющиеся в мировых СМИ сюжеты о быстром выводе этих сил из Сирии. В то же время Россия предпринимает шаги по созданию условий для сохранения военного присутствия в Сирии, хотя известно, что приходящие к власти группировки требуют закрытия баз российской армии.

Израиль второй день наносит массированные авиаудары в Сирии по складам оружия, аэродромам и военным предприятиям сирийской армии. Вчера также начались нападения на порты в провинции Латакия. Ранее распространилась информация о том, что Россия эвакуировала из портов Тартуса находившийся там флот.

Маловероятно, что Россия в спешке отведет свои корабли далеко от Тартуса. Пока соглашение с сирийскими группировками соблюдается, о нападениях на российских военнослужащих неизвестно. Можно предположить, что корабли были переведены в более безопасное место на море из-за атак Израиля. Израиль не будет намеренно атаковать базу Тартус или другие объекты российской армии, но и случайные потери также будут большой проблемой для России.

Израиль создает буферную зону