Поможем Мать Миланы Каштановой тяжело заболела: надежду на выздоровление дает дорогостоящий препарат

Однако, чудо произошло, и Милана пришла в сознание. Ее история мало кого оставила равнодушным: пожертвования на реабилитацию девушки в Германии и Эстонии поступали как от жителей нашей страны, так и от россиян. Но в прошлом году Миланы не стало. Семья тяжело переживает произошедшее.

Теперь в поддержке нуждается мать Миланы, Елена Каштанова (58), у которой диагностирован рак груди, сообщает в Facebook фонд борьбы с раком Kingitud Elu. Трехмесячное лечение стоит более 6000 евро в месяц, фонд поддерживает Елену с лета.

«В 2020 году у Елены диагностировали рак груди. За год были пройдены все необходимые этапы лечения. Но в 2023 году после смерти нашей единственной дочери Миланы болезнь вернулась, - рассказывает муж Елены, Вадим. - Снова началось долгое и тяжелое лечение с различными вариантами хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии. К сожалению, мы не победили болезнь».

По словам Вадима, есть большая надежда взять опухоль под контроль с помощью препарата, который, к сожалению, не финансируется Больничной кассой. «Мы очень благодарны фонду Kingitud Elu и всем добрым людям, которые помогли нам оплатить лечение. Это дает нам надежду побороть болезнь», - добавил он.

О том, как сделать пожертвование, читайте здесь.