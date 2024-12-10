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С эстонским экспортом происходит нечто удивительное: производители с осторожностью смотрят в будущее

Перевод: Дмитрий Рая
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Наибольший рост продемонстрировал экспорт древесины и продуктов ее переработки.
Наибольший рост продемонстрировал экспорт древесины и продуктов ее переработки. Фото: Elmo Riig

Экспорт товаров эстонского происхождения в октябре вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом. В последний раз экспорт товаров был на таком высоком уровне полтора года назад, свидетельствуют данные Департамента статистики Эстонии.

По словам Эрика Кеэрберга, главый фирмы Ouman Estonia OÜ, производящей электрооборудование на Сааремаа, результаты октября были обнадеживающими, и в ноябре экспорт компании продолжил расти.

«В прошлом месяце рост составил 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Это хороший результат по сравнению с прошлым годом, но все еще немного ниже уровня конца 2022 года, - сказал он. - Поскольку в последнем квартале 2023 года наблюдался спад, рост в этом году был ожидаем, но особенно радует то, что в последние несколько месяцев мы движемся в том же ритме, что и в лучшем на данный момент 2022 году».

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