С эстонским экспортом происходит нечто удивительное: производители с осторожностью смотрят в будущее

«В прошлом месяце рост составил 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Это хороший результат по сравнению с прошлым годом, но все еще немного ниже уровня конца 2022 года, - сказал он. - Поскольку в последнем квартале 2023 года наблюдался спад, рост в этом году был ожидаем, но особенно радует то, что в последние несколько месяцев мы движемся в том же ритме, что и в лучшем на данный момент 2022 году».