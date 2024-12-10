Экспорт товаров эстонского происхождения в октябре вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом. В последний раз экспорт товаров был на таком высоком уровне полтора года назад, свидетельствуют данные Департамента статистики Эстонии.
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С эстонским экспортом происходит нечто удивительное: производители с осторожностью смотрят в будущее
По словам Эрика Кеэрберга, главый фирмы Ouman Estonia OÜ, производящей электрооборудование на Сааремаа, результаты октября были обнадеживающими, и в ноябре экспорт компании продолжил расти.