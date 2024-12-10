В понедельник автоматическая пожарная сигнализация передала сообщение об опасности возгорания на лесопилке в волости Выру. Опасность быстро ликвидировали.
Пожар на лесопилке потушили еще до прибытия спасателей
В 12:10 в центр тревоги поступил сигнал с лесопилки в деревне Варезе.
В котельной, обслуживающей предприятие, по неизвестным причинам загорелся кабель, о чем сообщил представитель Лыунаского спасательного центра.
Еще до приезда спасателей сотрудники предприятия потушили пожар порошковым огнетушителем.