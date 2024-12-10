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Пожар на лесопилке потушили еще до прибытия спасателей

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Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В понедельник автоматическая пожарная сигнализация передала сообщение об опасности возгорания на лесопилке в волости Выру. Опасность быстро ликвидировали.

В 12:10 в центр тревоги поступил сигнал с лесопилки в деревне Варезе.

В котельной, обслуживающей предприятие, по неизвестным причинам загорелся кабель, о чем сообщил представитель Лыунаского спасательного центра.

Еще до приезда спасателей сотрудники предприятия потушили пожар порошковым огнетушителем.

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