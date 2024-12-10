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АНАЛИЗ С места в карьер: чем Кая Каллас успела вызвать недовольство коллег за первые десять дней на новом посту?

Перевод: Ева Ойжинская
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Кая Каллас уже десять дней занимает пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам.
Кая Каллас уже десять дней занимает пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам. Фото: Olivier Hoslet/Epa/Scanpix

Кая Каллас, еще недавно занимавшая пост премьер-министра Эстонии и с недавнего времени - уже десять дней как - заступившая на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, без промедления взялась за дело: уволила генерального секретаря Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино, посетила Киев, пригрозила Грузии введением санкций и выразила удовлетворение по поводу падения режима Башара Асада в Сирии.

Трудно делать какие-то выводы по прошествии столь короткого времени, но некоторые признаки налицо. Например, падение режима Башара Асада было одобрено всеми европейскими лидерами, но Кая Каллас в своем первом заявлении связала это событие с более широкой картиной.

«Это также демонстрирует слабость его союзников - России и Ирана», - подчеркнула она. Связь Асада с Путиным - не новость, однако стоит отметить, что такие лидеры, как Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола и Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию, проводить эту параллель не стали. Зато бывшая премьер-министр Эстонии, Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Петр Фиала сделали акцент именно на связях Асада с Россией. Возможно, даже это подсказывает, какими могут быть политические инстинкты Каллас в ее новой роли.

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