Кая Каллас, еще недавно занимавшая пост премьер-министра Эстонии и с недавнего времени - уже десять дней как - заступившая на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, без промедления взялась за дело: уволила генерального секретаря Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино, посетила Киев, пригрозила Грузии введением санкций и выразила удовлетворение по поводу падения режима Башара Асада в Сирии.
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АНАЛИЗ ⟩ С места в карьер: чем Кая Каллас успела вызвать недовольство коллег за первые десять дней на новом посту?
Трудно делать какие-то выводы по прошествии столь короткого времени, но некоторые признаки налицо. Например, падение режима Башара Асада было одобрено всеми европейскими лидерами, но Кая Каллас в своем первом заявлении связала это событие с более широкой картиной.