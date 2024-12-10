Заявление на развод теперь можно подать и в электронной среде

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, отметив, что заполнение заявления на бумажном бланке занимает у чиновника около 20 минут, при условии, что вся необходимая информация находится под рукой.

Электронное заявление уже заранее заполнено известной государству информацией, что позволяет сэкономить время и силы. Кроме того, не нужно ехать на прием к чиновнику или искать удобное время для отрыва от работы.

По словам начальника отдела операций с населением Министерства внутренних дел Энель Пунгас, развод часто является очень эмоциональным и серьезно меняющим жизнь процессом.

«Нет никаких причин для того, чтобы государство еще больше усложняло этот процесс для людей», - сказала Пунгас.

Отныне для окончательного оформления развода достаточно одной физической встречи с чиновником, чтобы зарегистрировать это событие.

«При подаче электронного заявления о разводе не обязательно, чтобы супруги физически присутствовали в одном помещении в момент выражения своей воли. 30-дневный период на размышление будет и дальше поддерживать продуманность бракоразводного процесса, давая сторонам время на спокойное обдумывание решения», - добавила Пунгас.

До конца текущего года пошлина за оформление развода будет составлять 50 евро, а с нового года вырастет до 90 евро. Система подачи заявления в электронном виде построена таким образом, что пошлину оплачивает тот супруг, который подает заявление последним.