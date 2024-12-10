ФОТО, ВИДЕО Суд вынес обвинительный приговор бизнесмену Вячеславу Леэдо

Прокурор также требовал наложить штраф в размере 250 000 евро на компанию Леэдо Holostovi Kinnisvarahalduse AS, которая находилась под следствием как юридическое лицо.

В чем состояла суть обвинения?

Прокуратура обвинила бывшего председателя правления Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо и других подсудимых в том, что своей деятельностью, начавшейся в 2016 году, они сознательно и существенно навредили финансовому состоянию Saaremaa Laevakompanii.

Согласно обвинительному заключению, сперва 4 млн евро были выведены из SLK в начале 2016 года, когда SLK приобрела акции AS Holostovi Kinnisvarahaldus, за которые заплатила более 5 млн евро, но справедливая цена которых составляла примерно 1 млн евро.

Летом того же года SLK учредила четыре новые частные компании, которым передала четыре принадлежащих ей парома, после чего эти четыре частные компании были полностью проданы компании, находившейся под контролем AS Holostovi Kinnisvarahaldus. Согласно обвинительному заключению, эти сделки не были экономически целесообразными или необходимыми для SLK и вновь нанесли ущерб финансовому положению SLK.

Далее в обвинительном заключении утверждается, что в начале 2018 года Леэдо организовал создание подконтрольной ему новой частной компании, в пользу которой были заложены акции Holostovi Kinnisvarahaldus, принадлежавшие SLK. При этом созданной частной компании также было предоставлено право передачи заложенных акций. Согласно обвинительному заключению, такой залог акций был не в интересах SLK и его целью было затруднить обеспечение требований кредиторов в случае банкротства SLK.

Наконец, обвинение касалось и того, что с одобрения Вячеслава Леэдо весной 2018 года было подделано гарантийное письмо от 2006 года, согласно которому Saare Finants (Holostovi Kinnisvarahaldus является правопреемником этой фирмы) предоставило SLK AS поручительство в сумму в 300 млн эстонских крон в отношении OÜ Narva-Line. Тогда Holostovi Kinnisvarahaldus использовала поддельное гарантийное письмо для подачи иска к SLK, который уездный суд удовлетворил и обязал SLK выплатить 18,9 млн евро.