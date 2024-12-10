Во вторник Пярнуский уездный суд огласил приговор сааремааскому предпринимателю Вячеславу Леэдо и бывшим руководителям судоходного предприятия, обвинявшимся в сознательном ухудшении финансового положения Saaremaa Laevakompanii. Леэдо был признан виновным и приговорен к 2 годам и 6 месяцам условного заключения с испытательным сроком в 4 года.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Суд вынес обвинительный приговор бизнесмену Вячеславу Леэдо
Тынис Рихвк также был признан виновным и приговорен к 2 годам и 6 месяцам условного заключения с испытательным сроком в 4 года.
Леннарт Вийкмаа признан виновным и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком.
И Грете Кундратс признали виновной, приговорив ее к 1 году и 3 месяцам условного заключения с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев.
Компания Holostov Kinnisvarahaldus AS была признана виновной как юридическое лицо, наказанием стал денежный штраф в размере 250 000 евро с испытательным сроком в 2 года.
Прокурор Кайдо Туулемяэ заявил Postimees после оглашения решения, что удовлетворен этим решением, поскольку вынесен обвинительный приговор. По мнению прокурора, о том, есть ли основания что-то обжаловать, можно будет говорить только после изучения мотивированного решения.
Мотивированное решение суд опубликует 7 февраля.
Никто из обвиняемых не присутствовал при оглашении приговора.
Сегодняшнее судебное заседание началось в 9.30, а оглашение резолютивной части решения можно было смотреть в прямом эфире на портале Postimees. Кайдо Туулемяэ, старший прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям, в ходе судебного разбирательства в сентябре потребовал для Леэдо 3 лет реального тюремного заключения.
Прокурор также потребовал приговорить к 3 годам тюремного заключения Тыниса Рихвка, члена правления Saaremaa Laevakompanii, к 2 годам тюремного заключения - Леннарта Вийкмаа, который на момент совершения сделок был членом правления Saaremaa Laevakompanii. Грете Кундратс, бухгалтера и бывшего члена правления Saaremaa Laevakompanii, прокурор требовал приговорить к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком.
Прокурор также требовал наложить штраф в размере 250 000 евро на компанию Леэдо Holostovi Kinnisvarahalduse AS, которая находилась под следствием как юридическое лицо.
В чем состояла суть обвинения?
Прокуратура обвинила бывшего председателя правления Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо и других подсудимых в том, что своей деятельностью, начавшейся в 2016 году, они сознательно и существенно навредили финансовому состоянию Saaremaa Laevakompanii.
Согласно обвинительному заключению, сперва 4 млн евро были выведены из SLK в начале 2016 года, когда SLK приобрела акции AS Holostovi Kinnisvarahaldus, за которые заплатила более 5 млн евро, но справедливая цена которых составляла примерно 1 млн евро.
Летом того же года SLK учредила четыре новые частные компании, которым передала четыре принадлежащих ей парома, после чего эти четыре частные компании были полностью проданы компании, находившейся под контролем AS Holostovi Kinnisvarahaldus. Согласно обвинительному заключению, эти сделки не были экономически целесообразными или необходимыми для SLK и вновь нанесли ущерб финансовому положению SLK.
Далее в обвинительном заключении утверждается, что в начале 2018 года Леэдо организовал создание подконтрольной ему новой частной компании, в пользу которой были заложены акции Holostovi Kinnisvarahaldus, принадлежавшие SLK. При этом созданной частной компании также было предоставлено право передачи заложенных акций. Согласно обвинительному заключению, такой залог акций был не в интересах SLK и его целью было затруднить обеспечение требований кредиторов в случае банкротства SLK.
Наконец, обвинение касалось и того, что с одобрения Вячеслава Леэдо весной 2018 года было подделано гарантийное письмо от 2006 года, согласно которому Saare Finants (Holostovi Kinnisvarahaldus является правопреемником этой фирмы) предоставило SLK AS поручительство в сумму в 300 млн эстонских крон в отношении OÜ Narva-Line. Тогда Holostovi Kinnisvarahaldus использовала поддельное гарантийное письмо для подачи иска к SLK, который уездный суд удовлетворил и обязал SLK выплатить 18,9 млн евро.
Защита настаивала на оправдании
Адвокат Леэдо Элмер Муна заявил на судебном заседании, что вина Леэдо не доказана в ходе судебного разбирательства и что его клиент должен быть оправдан.
Сам Леэдо на перекрестном допросе в Пярнуском уездном суде в мае этого года указал, что за всем уголовным делом стоит его бывший деловой партнер по судоходному бизнесу Олев Мийл, которого не устраивали условия прекращения бизнеса и который хотел получить больше денег от него после того, как закончился договор о судоходстве между материком и большими островами.
На то же самое ссылался в судебных спорах и адвокат Леэдо, Элмер Муна, опираясь на показания, данные в суде банкротным управляющим Saaremaa Laevakompanii Вели Краави.
«Когда Краави в суде спросили, как проходит процедура банкротства Saaremaa Laevakompanii, Краави ответил, что ему ясно, что это была просто ссора между двумя мужчинами», - сказал Муна. Он также напомнил, что, по словам Краави, Мийл умолчал о договоре формата Release agreement, подписанном между деловыми партнерами Saaremaa Laevakompanii по окончании судоходного бизнеса, согласно которому они отказывались от претензий.