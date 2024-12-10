В Старом городе продан комплекс исторических зданий

По словам Хелен Шанк, маклера 1Partner Kinnisvara, которая проводила сделку купли-продажи, на поиск покупателя и процесс достижения договоренности ушел почти год.

«С одной стороны, это совершенно уникальный объект, а с другой, он требует больших инвестиций, поэтому нужно было много времени, чтобы найти точку равновесия между этими двумя основными аргументами», - объяснила Шанк длительность периода продаж и добавила, что теперь у зданий появился новый стратегический инвестор с опытом работы в гостиничном бизнесе, который хочет, чтобы легендарный отель в ближайшее время снова начал работать.

Комплекс «Три сестры» состоит из трех зданий, построенных в XIV веке, и представляет собой прекрасный образец средневековой архитектуры, характерной для Старого города. После реставрации в 2003 году здесь был открыт отель на 23 номера, ставший очень популярным. В разное время в отеле останавливались королева Елизавета II, певец Робби Уильямс и еще несколько видных гостей Таллинна.

Стоимость сделки - 2,5 миллиона евро.