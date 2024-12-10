Названы имена лауреатов премии за вклад в развитие интеграции

Милова считает, что в сфере интеграции существует множество вызовов. «Особенно после начала войны в Украине ситуация стала еще более напряженной. На мой взгляд, самое главное - оставаться порядочным человеком и быть честным. Я считаю своим долгом говорить о вещах, о которых многие даже не задумываются, но которые на самом деле очень важны», - отметила Алика.

Лауреат номинации «Золотой фонд интеграции» Александр Дусман

Александр Дусман. Фото: Raul Mee

В категории «Золотой фонд интеграции» отмечаются деятельность по осознанию культурного многообразия Эстонии и многолетний вклад в развитие интеграции.

Александр Дусман - многолетний руководитель Ида-Вируского интеграционного центра и Круглого стола национально-культурных обществ Ида-Вирумаа при Министерстве культуры. В этом году Александр отпраздновал свое 80-летие. На протяжении десятилетий он вносит значительный вклад в сферу интеграции, играя важную роль в поддержании гармонии среди многонационального сообщества Ида-Вирумаа.

Под его руководством были реализованы многочисленные проекты, ставшие традицией, например, фестиваль «Творческий котел национальных культур» (Loomepada). Также Александр является инициатором и организатором десяти международных конференций по вопросам толерантности и предотвращения конфликтов в Ида-Вирумаа.

Он активно представлял гражданское общество Эстонии и интеграционные процессы на международных форумах, а также поднимал вопросы интеграции региона на уровне правительства.

По словам Дусмана, сначала он не знал о своей номинации и не ожидал, что станет победителем.

«Моя задача как жителя Ида-Вирумаа - показать, что в нашем регионе много талантливых людей. Важно, чтобы все знали: многие проекты и инициативы зарождаются именно в Ида-Вирумаа. Я стремлюсь помогать людям реализовывать себя и верить в свои силы. Для меня важна не личная победа, а признание значимости того, что происходит и создается в Ида-Вирумаа», - подчеркнул Дусман.

«Мы должны понимать, что интеграция - это не просто модное слово. Это не просто о том, чтобы собраться вместе и начать петь. Интеграция должна проявляться во всех сферах жизни. Это совместная деятельность, совместные усилия и равные возможности для всех», - добавил он.