Сегодня, 10 декабря, Министерство культуры и Фонд интеграции объявили лауреатов премии за вклад в развитие интеграции. За поддержку интеграции были отмечены дирижер Хирво Сурва, певица Алика Милова, руководитель образовательных программ музеев Хаапсалу и Ляэнемаа Анне Суислеп, председатель Круглого стола национально-культурных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман и редакция телеканала ETV+.
Названы имена лауреатов премии за вклад в развитие интеграции
В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры вручали премии за вклад в развитие интеграции уже в 25-й раз. В честь Года богатства культур к четырем традиционным номинациям добавилась специальная премия, посвященная этому тематическому году.
По словам министра культуры Хейди Пурга, премии за вклад в развитие интеграции символизируют сплоченность общества. «Приятно видеть, что жители Эстонии заметили и выдвинули на премию именно тех, кто, помимо своей повседневной работы, инициировал новые проекты и способствует взаимодействию различных культур и сообществ Эстонии», - отметила Пурга на церемонии награждения.
Лауреатов премии определила комиссия, состоящая из экспертов в области интеграции. В этом году на конкурс было заявлено более 50 кандидатур от жителей и организаций Эстонии.
В номинации «Создатель диалога культур» победил дирижер Хирво Сурва, в номинации «Искра года» - певица Алика Милова, в номинации «Вестник года» - редакция телеканала ETV+, в номинации «Золотой фонд интеграции» - председатель Круглого стола национально-культурных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман, а в специальной номинации Года богатства культур - руководитель образовательных программ музеев Хаапсалу и Ляэнемаа Анне Суислеп. Каждый лауреат получил премию в размере тысячи евро вместе с наградой и дипломом.
Руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев подчеркнул важность как последовательных усилий, так и новых инициатив в сфере интеграции. «У лауреатов и номинантов есть ценный опыт и вдохновляющие истории, которые помогают нам продолжать работу по созданию более сплоченного общества», - сказал Московцев на церемонии вручения премий.
Лауреат номинации «Искра года» Алика Милова
В категории «Искра года» отмечается человек или организация за выдающийся вклад в развитие интеграции.
Алика Милова - эстонская певица, добившаяся успеха на многих песенных конкурсах и представлявшая Эстонию на «Евровидении-2023». Молодая, талантливая и популярная артистка гордится своими корнями из Нарвы и Ида-Вирумаа. Поддержка Алики перед конкурсом объединила всю Эстонию, превратив страну в единое бьющее сердце.
Сегодня Алика продолжает объединять людей, участвуя в музыкальных проектах и мероприятиях, которые сближают различные сообщества. Например, можно вспомнить ее совместные выступления с другими исполнителями или программу из песен, отражающих наследие ее предков, исполненную с Арно Таммом на фестивале «Праздник народной музыки» (Pärimusmuusika Lõikuspidu).
Своей яркой личностью и энергией Алика разрушает стереотипы и вдохновляет окружающих смело идти к своим мечтам.
По словам Алики, она не знала о существовании подобных премий. «Мне очень приятно, что мою работу заметили и оценили. Все, что я делаю, идет от сердца и по собственному желанию. Я не пытаюсь что-то кому-то доказать, но верю, что мой пример может дать людям повод задуматься», - сказала певица.
Алика подчеркивает, что знание эстонского языка очень важно для каждого гражданина Эстонии. «То, что я родом из Нарвы, - это не недостаток, а скорее преимущество. Возможно, многие, кто не был в Ида-Вирумаа, даже не представляют, какое это красивое и замечательное место».
Милова считает, что в сфере интеграции существует множество вызовов. «Особенно после начала войны в Украине ситуация стала еще более напряженной. На мой взгляд, самое главное - оставаться порядочным человеком и быть честным. Я считаю своим долгом говорить о вещах, о которых многие даже не задумываются, но которые на самом деле очень важны», - отметила Алика.
Лауреат номинации «Золотой фонд интеграции» Александр Дусман
В категории «Золотой фонд интеграции» отмечаются деятельность по осознанию культурного многообразия Эстонии и многолетний вклад в развитие интеграции.
Александр Дусман - многолетний руководитель Ида-Вируского интеграционного центра и Круглого стола национально-культурных обществ Ида-Вирумаа при Министерстве культуры. В этом году Александр отпраздновал свое 80-летие. На протяжении десятилетий он вносит значительный вклад в сферу интеграции, играя важную роль в поддержании гармонии среди многонационального сообщества Ида-Вирумаа.
Под его руководством были реализованы многочисленные проекты, ставшие традицией, например, фестиваль «Творческий котел национальных культур» (Loomepada). Также Александр является инициатором и организатором десяти международных конференций по вопросам толерантности и предотвращения конфликтов в Ида-Вирумаа.
Он активно представлял гражданское общество Эстонии и интеграционные процессы на международных форумах, а также поднимал вопросы интеграции региона на уровне правительства.
По словам Дусмана, сначала он не знал о своей номинации и не ожидал, что станет победителем.
«Моя задача как жителя Ида-Вирумаа - показать, что в нашем регионе много талантливых людей. Важно, чтобы все знали: многие проекты и инициативы зарождаются именно в Ида-Вирумаа. Я стремлюсь помогать людям реализовывать себя и верить в свои силы. Для меня важна не личная победа, а признание значимости того, что происходит и создается в Ида-Вирумаа», - подчеркнул Дусман.
«Мы должны понимать, что интеграция - это не просто модное слово. Это не просто о том, чтобы собраться вместе и начать петь. Интеграция должна проявляться во всех сферах жизни. Это совместная деятельность, совместные усилия и равные возможности для всех», - добавил он.