Май Нарва завоевала вторую медаль чемпионата Европы!

364 шахматиста - мужчины и женщины, участвовавшие в соревновании, приняли участие в одном турнире. Нарва, которая десять лет назад стала чемпионкой Европы среди юниоров по стандартным шахматам, выиграла шесть, три сыграла вничью и проиграла четыре партии, а набранные ею 7,5 очков сделали ее третьей в женской категории.

Среди прочих она проиграла хорватскому гроссмейстеру Леону Ливаку, который в итоге занял в общем зачете седьмое место. Одну из побед она одержала над своей сестрой Трийн Нарва.

Золотую медаль среди женщин завоевала полька Александра Мальцевская, набравшая 8 очков и занявшая 77-е место в общем зачете. Серебро с тем же количеством очков завоевала ее соотечественница Мария Секанска. Следом идут Нарва (88-е место), Барбара Горай (Польша), Ирина Булмага (Румыния), Ставрула Цолакиду (Греция), Анастасия Аврамиду (Греция), Иоланта Завадска (Польша).

Среди других членов эстонской сборной, участвовавших в турнире, лучшим стал Сандер Кукк, набравший 8 очков и занявший 75-е место; Трийн Нарва и Мадис Нахкур набрали 7 очков и получили места в начале второй сотни.

Среди мужчин медали завоевали Йорден Ван Форес (Нидерланды), Алексей Сарана (Сербия) с 11 очками и Баадур Джобава (Грузия) с 10,5 очками.