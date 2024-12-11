Расскажет журналист Алексей Маргиев: каким войдет 2024 год в историю эстонского спорта?

- Олимпийские игры в Париже оставили у эстонских любителей спорта двоякие чувства. С одной стороны, не было добыто ни одной медали, чего в случае летних Олимпиад не случалось аж с 1996 года, с другой - было очень много высоких мест, причем и в самых престижных дисциплинах: были попадания в финальные заплывы у пловцов и в финальные забеги у легкоатлетов, что выглядело уже непривычно приятной картиной. Эстонии игры в Париже скорее удались, или же медальная засуха так говорить не позволяет?

- Через несколько дней, 16 декабря, начнется народное голосование по выборам лучших спортсменов, тренеров и команды года, также свой выбор предстоит сделать специалистам и журналистам, итоги будут подведены 29 декабря, когда назовут лауреатов. Когда кто-то из эстонских спортсменов выигрывает олимпийские медали, он становится в этот год явным фаворитом в борьбе за звание лучшего спортсмена. В этот раз медалей на Олимпиаде не было, но они были на титульных соревнованиях, можно ли в связи с этим сказать, что выбор в пользу чемпионов Европы Энели Эфимовой и Йоханнеса Эрма предрешен?

- Важным событием для эстонского спорта в уходящем году стала смена главы олимпийского комитета. Очень успешного бизнесмена на этом посту сменила очень успешный политик. Наверное, пока еще чуть рано говорить о том, как это повлияет и на эстонские олимпийские успехи в краткосрочной перспективе, и на улучшение условий для подготовки большого количества олимпийских резервов на будущее. Тем не менее, поменялось ли уже что-то, что прямо бросается в глаза? Начала ли Керсти Кальюлайд делать какие-то вещи, которые в нашем спортивном хозяйстве раньше не делались?

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