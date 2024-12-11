Журналист Алексей Маргиев: вполне вероятно, что следующую олимпийскую медаль Эстония выиграет в керлинге

Фрагмент передачи. Фото: Тайро Луттер

- Через несколько дней, 16 декабря, начнется народное голосование по выборам лучших спортсменов, тренеров и команды года, также свой выбор предстоит сделать специалистам и журналистам, итоги будут подведены 29 декабря, когда назовут лауреатов. Можно ли сказать, что выбор при определении лучших спортсменов года в Эстонии в пользу чемпионов Европы Энели Эфимовой и Йоханнеса Эрма предрешен? Или для вас интрига сохраняется?

- Для меня интрига сохраняется. Возвращаясь к Олимпиаде в Париже, мы с вами только что назвали много имен, но не назвали Эрма и Ыйглане, а они тоже были в самой высокой конкуренции, просто в десятиборье нет такого прямо вот финала, там спортсмены в течение двух дней в разных видах соревнуются. Но 5-е и 6-е место в десятиборье на Олимпиаде - это тоже очень круто.

Что касается Эрма, то вот его потенциал на Олимпиаде был, конечно, медальным. Это он доказал и на первых соревнованиях, последовавших уже за Олимпиадой, где он с очень высоким результатом занял очень высокое место.

А до Олимпиады Эрм выиграл чемпионат Европы. И я думаю, что если Эрм будет развиваться, а по медицинским показателям у него проблем не будет, то олимпийскую медаль Эстонии он еще обязательно принесет. И для меня Эрм - однозначный кандидат на титул лучшего спортсмена года среди мужчин.