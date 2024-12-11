На ОИ-2024 Эстония осталась без медалей, но зато уходящий год запомнится большим количеством наград, завоеванных эстонцами на чемпионатах Европы. О том, какую оценку можно поставить эстонскому спорту высших достижений за 2024 год, в программе Rus.Postimees «На кухне» порассуждал спортивный журналист, комментатор телеканала ETV+ Алексей Маргиев.
Журналист Алексей Маргиев: вполне вероятно, что следующую олимпийскую медаль Эстония выиграет в керлинге
Выдержки из беседы:
- Олимпийские игры в Париже оставили у эстонских любителей спорта двоякие чувства. С одной стороны, не было добыто ни одной медали, чего в случае летних Олимпиад не случалось аж с 1996 года, с другой - было очень много высоких мест, причем и в самых престижных дисциплинах. Эстонии игры в Париже скорее удались, или же медальная засуха так говорить не позволяет?
- Я считаю, что в целом Олимпиада была для Эстонии успешной. Были места в плавательных финалах у Цирка и Ефимовой, было участие в финале в беге с барьерами на 400 м Расмуса Мяги, плюс в фехтовании Нелли Дифферт остановилась от медали в одном уколе!
Гребцы до конца свой потенциал не реализовали, но они тоже были близки к попаданию в финал. Они выиграли финал B, то есть заняли 7-е место и стали лучшими из команд, которые не попали в главный финальный заезд. С учетом сложности отбора, это тоже высокий результат.
Ведь самое главное на Олимпиаде для болельщиков - это надежда. И на этих играх эта надежда все время появлялась. Пусть она где-то не оправдалась в плане медалей, но было очень много финалов, было очень много хороших выступлений, где надежда у болельщиков на медаль оставалась до последнего момента.
В этот раз этой медали не было, но, может быть, она будет в следующий раз. Вопрос ведь в том, что все страны хотят выигрывать медали. Конкуренция очень высокая. Поэтому попадание в финальный заплыв или в финальный забег на Олимпиаде - это супердостижение. И обесценивать его ни в коем случае нельзя.
- Через несколько дней, 16 декабря, начнется народное голосование по выборам лучших спортсменов, тренеров и команды года, также свой выбор предстоит сделать специалистам и журналистам, итоги будут подведены 29 декабря, когда назовут лауреатов. Можно ли сказать, что выбор при определении лучших спортсменов года в Эстонии в пользу чемпионов Европы Энели Эфимовой и Йоханнеса Эрма предрешен? Или для вас интрига сохраняется?
- Для меня интрига сохраняется. Возвращаясь к Олимпиаде в Париже, мы с вами только что назвали много имен, но не назвали Эрма и Ыйглане, а они тоже были в самой высокой конкуренции, просто в десятиборье нет такого прямо вот финала, там спортсмены в течение двух дней в разных видах соревнуются. Но 5-е и 6-е место в десятиборье на Олимпиаде - это тоже очень круто.
Что касается Эрма, то вот его потенциал на Олимпиаде был, конечно, медальным. Это он доказал и на первых соревнованиях, последовавших уже за Олимпиадой, где он с очень высоким результатом занял очень высокое место.
А до Олимпиады Эрм выиграл чемпионат Европы. И я думаю, что если Эрм будет развиваться, а по медицинским показателям у него проблем не будет, то олимпийскую медаль Эстонии он еще обязательно принесет. И для меня Эрм - однозначный кандидат на титул лучшего спортсмена года среди мужчин.
А вот у женщин чуть другая ситуация. Да, Энели Ефимова - молодец, безусловно, и она претендентка. Когда она в прошлом году получила этот титул, то конкуренток, мне кажется, у нее вообще не было. В этом же году Ирина Эмбрих стала чемпионкой Европы по фехтованию, другая фехтовальщица, Нелли Дифферт, стала четвертой на Олимпиаде и весь сезон показывала хорошие результаты… Так что, возможно, у Ефимовой в этом году конкурентки все-таки есть.
Она, правда, ведь очень много соревнований пропускала в предолимпийский период. Но прямо сейчас она выступает на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, сегодня утром она вышла там в полуфинал на стометровке брассом. Полуфинал будет сегодня вечером.
У нее есть потенциал побороться даже за медаль. И вот если она выиграет сейчас медаль в Будапеште, тогда да, тогда, по всей вероятности, звание лучшей спортсменки года достанется в Эстонии именно ей. Другие перечисленные мною факторы уже в этом случае не будут иметь большого значения, и она второй год подряд заберет себе этот титул.
- Претендентов на титул лучшего тренера тоже стоит искать среди тренеров по плаванию и по легкой атлетике, воспитавших европейских чемпионов, или у них есть соперники? Скажем, в фигурном катании?
- Да, в фигурном катании было супердостижение эстонского фигуриста Александра Селевко. Это было в самом начале года, и кому-то может просто показаться, что это уже было давно… Да, в этом достижении огромная заслуга его тренера Ирины Кононовой.
Серебряная медаль на чемпионате Европы - это грандиозное событие для эстонского фигурного катания. Так что тренер спортсмена, достигшего такого успеха, вполне может претендовать на звание тренера года.
- Можно ли ожидать, что лучшей командой в этом году могут быть избраны как раз представители зимнего вида? Командными дисциплинами считаются любые, где выступает больше одного человека, а пара керлингистов в составе Марие Калдвеэ и Харри Лилля выиграла серебро чемпионата мира в миксте…
- Керлинг сейчас очень динамично развивается, и в том числе и в Эстонии. И именно эти ребята, Калдвеэ и Лилль, делают очень много для популяризации керлинга. Они и журналистов приглашали на свои открытые тренировки. И болельщиков тоже приглашали.
В Таллинне стало проходить очень много международных соревнований по керлингу самого высокого уровня. И сейчас Калдвеэ и Лилль выглядят претендентами не только на попадание на Олимпиаду 2026 года, но и на завоевание там медалей. И этот обстоятельство тоже может оказаться важным фактором при выборе лучшей эстонской команды 2024 года. В том числе и при выборе со стороны журналистов и специалистов.
Лично я бы точно проголосовал именно за них как за лучшую команду года. Конечно, претендентами были и Отть Тянак со своим штурманом, Мартином Ярвеоя, но последний неудачный этап чемпионата мира, где у них был шанс даже на титул, может им помешать. Вот если бы они стали чемпионами, тогда именно они и были бы фаворитами на звание лучшей команды.
Но они сошли с трассы на последнем этапе и в общем зачете стали только третьими. Но когда мы говорим тут слово «только», мы, конечно, исходим из надежд на чемпионство, которые имелись. А вообще третье место на чемпионате мира по авторалли - это тоже прекрасное достижение. Так что сейчас, я думаю, они вторые среди претендентов в борьбе за звание лучшей команды.
Мужская сборная Эстонии по баскетболу сейчас действительно очень классная, показывает хорошую игру. Победа над Литвой стала как вишенка на торте во всем этом процессе отбора на чемпионат Европы… Но маленькой ложечкой дегтя стало последнее поражение от Польши, хотя команда играла неплохо. И все-таки это было поражение… Так что когда мы все эти вещи взвешиваем на весах, чаша весов, по моему мнению, все-таки склоняется в пользу керлингистов.
- Дзюдоист Марек-Адриан Мясак блеснул на международных юниорских соревнованиях, выиграв золото европейского чемпионата в своей возрастной группе и серебро мирового, при этом обращается внимание, что он может еще не один сезон выступать в юниорах, но он уже сейчас побеждает спортсменов, которые старше его на пару лет. Эстонское дзюдо тоже может надеться, что на подходе спортсмен топ-уровня, продолжатель традиций Пертельсона и Будылина? Или успехи в юниорах - не всегда залог успехов во взрослом спорте?
- К сожалению, не то что не всегда, а даже очень часто это вовсе не залог. Успехи на юниорском уровне могут и не трансформироваться в успехи во взрослом спорте. Потому что это разные вещи и по философии, и по психологии, и по физическим нагрузкам.
Переход из молодежного спорта во взрослый для многих оказывается очень трудным. И этот переход зачастую происходит в таком возрасте, когда у человека просто появляются какие-то другие интересы. Появляются другие соблазны, и далеко не каждый человек может с этим справиться.
Тем более что очень часто, когда ты все выигрываешь на юниорском уровне, а потом попадаешь во взрослые соревнования, там ты сразу не начинаешь выигрывать. Ты начинаешь там проигрывать. А если ты привык быть победителем, то тут возникает психологический момент, через который еще надо уметь перейти. Именно поэтому победы на юниорских соревнованиях для многих спортсменов из самых разных стран мира так и остаются их последними победами.
Естественно, есть и масса обратных примеров, когда люди, которые отлично выступали на юниорском уровне, становятся лидерами и во взрослом спорте. Правда, редко бывает прям такое, что сегодня ты выигрываешь в плавании, легкой атлетике или дзюдо в юниорах, а уже завтра ты начинаешь выигрывать во взрослом зачете. Редко кто-то, выиграв чемпионат мира среди юниоров, уже через год становится просто чемпионом мира. Хотя даже и такие случаи, разумеется, все-таки тоже бывают. Но это исключения.
В то же время если мы возьмем Энели Ефимову, то она, по сути, ведь до сих пор еще в юниорском возрасте. Но она - пример той спортсменки, которая психологически готова к любому переходу. Она живет спортом, она живет тем, что она делает, и вот как раз для нее переход от юношеских ко взрослым соревнованиям не получился сложным.
Она и там, и там умеет концентрироваться, она не расстраивается, если она, будучи чемпионкой мира среди юниоров, не становится чемпионкой мира среди взрослых. Она просто будет дальше двигаться к этой цели.
В отношении перспектив Мясака я не могу сделать прогноз, потому что, к сожалению, я не видел его выступлений на соревнованиях. Я не знаю его лично, никогда не общался с ним, поэтому мне трудно сказать, какая у этого парня жизненная философия и какой подход.
Если он сейчас выигрывает, значит, у него этот потенциал победителя есть. Но дальше его нужно будет проявлять с десятикратными усилиями, если он захочет добиваться успеха и на взрослом уровне. Конечно, будет очень здорово, если это у него получится.
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