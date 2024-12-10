Неожиданное признание: Месси раскрыл имя футболиста, который злил его сильнее всего

Как оказалось, этим футболистом оказался не кто иной, как Серхио Рамос – причем они вместе играли за французский ПСЖ.

«У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил… Рамос – это игрок, который злил меня больше всего. Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в эль-класико. Это были напряженные матчи», – приводит слова Месси Give me Sport.