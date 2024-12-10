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Неожиданное признание: Месси раскрыл имя футболиста, который злил его сильнее всего

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Лионель Месси и Серхио Рамос.
Лионель Месси и Серхио Рамос. Фото: Manu Fernandez

Знаменитый футболист Лионель Месси, который летом 2023 года перешел играть в «Майами Интер», назвал имя футболиста, который его раздражал сильнее всего на протяжении карьеры.

Как оказалось, этим футболистом оказался не кто иной, как Серхио Рамоспричем они вместе играли за французский ПСЖ.

«У нас было много столкновений с Серхио Рамосом, сколько раз я спорил… Рамосэто игрок, который злил меня больше всего. Да, мы были одноклубниками, но раньше мы всегда противостояли друг другу в эль-класико. Это были напряженные матчи», – приводит слова Месси Give me Sport.

Рамос на данный момент является свободным агентом. Его последним клубом была «Севилья», которую он покинул 1 июля 2024 года.

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