За уик-энд в Эстонии собрали для нуждающихся почти 32 тонны еды

Toidupank в 38-й раз организовал такие дни сбора. По всей Эстонии продукты собирались в 82 магазинах, в том числе в шести местах в Пярну. Магазины Rimi, Prisma, Selver, Coop и Maxima внесли свой вклад в эту затею.

«За одни выходные нам было пожертвовано продуктов питания на сумму около 200 000 евро. Это позволяет нам еженедельно обеспечивать питанием около 4000 семей», - сказал Пит Борефейн, генеральный директор Toidupank. Наибольшее количество пожертвований поступило из Таллинна и Харьюмаа: всего более 11,4 тонны. В Тарту люди пожертвовали почти 5 тонн продуктов питания.

На этот раз большую часть пожертвований составили галантерейные товары: мука, каши, макароны и рис. Далее следуют консервы и консервированные продукты, в которых Toidupank нуждается больше всего в своей ежедневной работе.

«Помимо пожертвований, и продукты, собранные в магазинах, каждый день доходят до нуждающихся. Мы регулярно сотрудничаем почти с 300 магазинами и несколькими сотнями производителей и импортеров продуктов питания по всей Эстонии. Каждую неделю Продовольственный банк распределяет помощь примерно для 20 000 человек, - пояснил Бурефейн. - Результаты впечатляют, особенно в нынешних непростых условиях. Мы искренне благодарим всех волонтеров за их преданность делу, жертователей - за их доброту, розничные магазины - за отличное сотрудничество. Именно благодаря совместному вкладу сеть Toidupank способна помочь людям в каждом уезде».

По словам Эрики Кукк, координатора MTÜ Pärnu Toidupank, кампания по сбору средств прошла успешно. В прошлом году перед Рождеством в Пярнумаа было пожертвовано около 3,6 тонн продуктов питания. По словам Кукк, волонтеры MTÜ Pärnu Toidupank доставляют продуктовые наборы в 400 домохозяйств Пярнуского уезда в неделю. «В среднем в месяц необходимо раздавать 2000 посылок, более крупные домохозяйства получат по две посылки», - сказала она. По утверждению координатора, количество нуждающихся осталось на прежнем уровне.

Продуктовый банк работает с 2010 года, уделяя особое внимание борьбе с бедностью и сокращению пищевых отходов. В 2023 году каждый пятый житель Эстонии жил в относительной бедности. В то же время в прошлом году почти 36 400 человек испытали абсолютную бедность. Абсолютная черта бедности определяется как доход ниже 338 евро на члена семьи в месяц. Toidupank работает, чтобы охватить как можно больше людей из этой категории лиц своей помощью.