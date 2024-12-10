Опрос: большинство финнов поддерживают атомную энергетику и высказываются за прекращение использования угля

Исследование показало, что жители Финляндии положительно относятся к ветровой и солнечной энергетике. Ветровую энергию поддерживают примерно три четверти опрошенных, а солнечную – около 70%.

При этом большинство респондентов поддерживают и расширение атомной энергетики. О своей поддержке заявляют почти 60%.

Кроме того, трое из пяти респондентов высказались за прекращение использования угля.

В конце 2023 года были проведены два опроса на основе случайной выборки. В них приняли участие 1000 человек.