В ДТП на пешеходном переходе пострадала девочка

Как указывает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, полиция ищет людей, которые видели, как на пешеходном переходе у дома по адресу Смуули, 12 в Курессааре в понедельник в 9 часов утра автомобиль Ford сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу.

Полиция просит всех, кто видел аварию или имеет запись с камер видеонаблюдения, дать о себе знать по телефону 45 49 758 или по электронной почте ilme.ounapuu@politsei.ee.

Полиция также призывает водителя белого Grand Cherokee, который находился на месте происшествия, выйти на связь с полицией.