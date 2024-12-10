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В ДТП на пешеходном переходе пострадала девочка

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Полиция ищет свидетелей ДТП, зафиксированного в понедельник утром в Курессааре на пешеходном переходе. Там автомобиль сбил девочку.

Как указывает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, полиция ищет людей, которые видели, как на пешеходном переходе у дома по адресу Смуули, 12 в Курессааре в понедельник в 9 часов утра автомобиль Ford сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу.

Полиция просит всех, кто видел аварию или имеет запись с камер видеонаблюдения, дать о себе знать по телефону 45 49 758 или по электронной почте ilme.ounapuu@politsei.ee.

Полиция также призывает водителя белого Grand Cherokee, который находился на месте происшествия, выйти на связь с полицией.

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