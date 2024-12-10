При принятии Закона о налоге на механическое транспортное средство в Эстонии был введен ежегодный налог на транспортное средство, который будет собирать Налогово-таможенный департамент и плата за регистрацию, которую будет собирать Департамент транспорта.

Владельцы или ответственные пользователи облагаемых налогом транспортных средств должны ежегодно уплачивать ежегодный налог за транспортные средства, зарегистрированные в дорожно-транспортном регистре. На транспортные средства каких категорий будет применяться налог читайте на сайте Налогово-таможенного департамента. Базовые данные, необходимые для расчета ежегодного налога на транспортные средства, в частности общие данные владельца и ответственного пользователя механического транспортного средства, Налогово-таможенный департамент получает в дорожно-транспортном регистре.

Плата за регистрацию уплачивается до первичной регистрации легковых автомобилей и фургонов в дорожно-транспортном регистре. Это означает, что уплата платы за регистрацию является условием записи о регистрации транспортного средства. Плату за регистрацию необходимо уплатить также при первой смене владельца транспортного средства, уже зарегистрированного в дорожно-транспортном регистре Эстонии, если за это транспортное средство ранее не уплачивалась плата за регистрацию.

Что необходимо сделать владельцам транспортных средств до конца 2024 года? Проверьте в дорожно-транспортном регистре данные своего транспортного средства, чтобы ежегодный налог и плата за регистрацию начислялись на основании правильных данных. В случае, если данные о транспортных средствах являются неверными, обязательно сообщите об этом по электронной почте info@transpordiamet.ee.

Действия с транспортным средством – например, смена собственника – завершите смену собственника по возможности до 1 января, когда вступит в силу налог на механическое транспортное средство. Это можно быстро сделать через э-услуги Департамента транспорта, где действия можно совершать удобно и не выходя из дома.

Проверьте свои контактные данные в среде э-услуг е-МТА. Правильные контактные данные помогут направить налоговое уведомление правильному человеку, который в новом году сможет ознакомиться с размером налоговой обязанности, ходом расчёта налога и вовремя его уплатить.

Налоговое уведомление о ежегодном налоге на транспортное средство Налогово-таможенный департамент сделает доступным в среде э-услуг e-MTA не позднее 15 февраля. Для транспортных средств, внесенных в дорожно-транспортный регистр по состоянию на 1 января, в 2025 году налог необходимо будет уплатить к 16 июня и 15 декабря.