Что стряслось? Ericsson в последний момент отменил крупные инвестиции в Эстонию

Летом прошлого года компания Ericsson объявила о том, что поставила перед собой цель развивать инновации в Европе, создав в таллиннском бизнес-городке Ülemiste City технологический центр Next Generation Smart Manufacturing and TechnologyHub.

В технологическом центре нового поколения площадью 50 000 квадратных метров должны были разместиться все подразделения Ericsson в Эстонии - тестовые лаборатории, склады, производственные линии и офисы. Целью центра было совместное развитие экосистем мобильной связи и производственных технологий вместе с клиентами и партнерами в Европе, а центр должен был стать своеобразным связующим звеном между исследованиями и разработками и производством в Швеции. Финансирование всего проекта было гарантировано материнской компанией и решено правлением Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB.