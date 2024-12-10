Что стряслось? Ericsson в последний момент отменил крупные инвестиции в Эстонию

В прошлом году шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила об амбициозном плане строительства в таллиннском бизнес-городке Ülemiste City центра интеллектуального производства и технологий нового поколения стоимостью 155 миллионов евро, который должен был открыться в 2026 году. Однако в понедельник эстонский филиал компании объявил своим сотрудникам, что центр построен не будет.
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Летом прошлого года компания Ericsson объявила о том, что поставила перед собой цель развивать инновации в Европе, создав в таллиннском бизнес-городке Ülemiste City технологический центр Next Generation Smart Manufacturing and TechnologyHub.