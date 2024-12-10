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Что стряслось? Ericsson в последний момент отменил крупные инвестиции в Эстонию

Перевод: Дмитрий Рая
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Ericsson Eesti - один из крупнейших работодателей в Эстонии, в котором работает около 2000 человек.
Ericsson Eesti - один из крупнейших работодателей в Эстонии, в котором работает около 2000 человек. Фото: Madis Veltman

В прошлом году шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила об амбициозном плане строительства в таллиннском бизнес-городке Ülemiste City центра интеллектуального производства и технологий нового поколения стоимостью 155 миллионов евро, который должен был открыться в 2026 году. Однако в понедельник эстонский филиал компании объявил своим сотрудникам, что центр построен не будет.

Летом прошлого года компания Ericsson объявила о том, что поставила перед собой цель развивать инновации в Европе, создав в таллиннском бизнес-городке Ülemiste City технологический центр Next Generation Smart Manufacturing and TechnologyHub.

В технологическом центре нового поколения площадью 50 000 квадратных метров должны были разместиться все подразделения Ericsson в Эстонии - тестовые лаборатории, склады, производственные линии и офисы. Целью центра было совместное развитие экосистем мобильной связи и производственных технологий вместе с клиентами и партнерами в Европе, а центр должен был стать своеобразным связующим звеном между исследованиями и разработками и производством в Швеции. Финансирование всего проекта было гарантировано материнской компанией и решено правлением Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB.

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